Советы французов: 5 способов повысить самооценку

Уверенность – ключ к женской силе. Проведя сотни интервью и исследований во Франции, журналистка Кэт Джейми Каллан выяснила, как француженкам удается всегда оставаться уверенными и довольными собой, не злоупотребляя косметикой и визитами к пластическому хирургу.Способ № 1: Тайный садВремя от времени все мы чувствуем себя эмоционально опустошенными, мелкие неприятности и проблемы словно «отгрызают» по кусочку от нашего чувства «Я». Вместо того чтобы искать утешения в сладостях, алкоголе или в объятиях бывшего любовника, общение с которым уже не раз нас ранило, отнеситесь к своей усталости с уважением.Тайный сад – место, где можно восстановить чувство независимости и силы. Он питает и поддерживает психику. «Когда внешний мир лишает ее сил, француженка может удалиться в свою спальню, задернуть шторы и засесть читать роман или заняться йогой, – делится наблюдениями Кэт Джейми Каллан. – Она может просто полежать и подумать о Жан-Клоде – о том дне, когда они целовались в Шамони… Ее походка обретет новую легкость, и она будет до краев полна чувства собственной желанности…»Тайным садом может быть просто интересная книга, которую она нашла в библиотеке. Женщина выбирает себе кафе, куда каждый день ходит читать, и появляется дома часом позже, чем обычно, «какая-то не такая» – так на нее повлияла книга. Она возвращается к своей повседневной жизни с вновь обретенным чувством себя в мире, отдельной от своего любовника, мужа, детей. Возвращаясь в реальный мир, она несет частичку тайны. Это очень полезно для самооценки. Нет, не нужно ни слова говорить о своем тайном саде, но сам факт, что он у нее есть, прибавляет вам таинственности и силы.Способ № 2: Красивые вещиМы привыкли изо дня в день пользоваться неприметными, «обычными» вещами», и наша самооценка из-за этого падает. Мы забываем о том, что у нас вообще есть красивые вещи. Француженка ни за что не забудет про подаренный бабушкой серебряный чайный сервиз – он будет красоваться у нее на столе каждый день, а не только по праздникам.Способ № 3: Вдохновлять другихХотя мы этого часто не осознаем, у нас каждый день есть возможность кого-то вдохновить, изменить чью-то жизнь к лучшему. Мы – пример того, как надо жить в этом мире. Даже не понимая этого, вы можете быть наставником, примером для женщин и мужчин младшего возраста. Поэтому, если вы не испытываете желания выглядеть хорошо ради себя или даже ради своего мужа, делайте это ради следующего поколения.Наше присутствие в мире не просто улучшит нашу жизнь, но может сделать лучше весь мир«Если мы начнем с простой прогулки пешком и позволим себе удовольствие «других посмотреть и себя показать», то откроем для себя очарование мужчины, который ждет нас в местном почтовом отделении, – приводит примеры из жизни француженок Кэт Джейми Каллан. – Мы остановимся, чтобы попробовать новые замечательные духи в ближайшем магазине подарков, заведем себе привычку рыться на полках книжного магазина на соседней улице. Делая все это, мы заземляемся, начинаем развивать в себе «чувство локтя», обнаруживая общие интересы с хозяевами местных магазинчиков, флиртуя с симпатичным продавцом в лавке канцелярских товаров, обсуждая городскую политику с девушкой в сток-центре. В итоге наше присутствие в мире не просто улучшит нашу жизнь, но может сделать лучше весь мир».Способ № 4: Пестовать свою уникальностьТайный ключ к красоте француженки: она довольна собой. Единственное, что позволяет выглядеть и чувствовать себя прекрасной – собственное уникальное «Я», выражающее ваше сердце и разум. Поэтому главное в любых отношениях – сохранять личность, жить своей жизнью, а не жизнью мужа, детей, друзей. Можно любить человека, совершать для него разные «подвиги» и получать от этого удовольствие, но ты не можешь жить за него, а он не может жить за тебя. Ваш любимый любит вас такой, какая вы есть, и нужно сохранять это «какая ты есть» всегда…«Француженка знает, что именно ее женственность, ее отличность от мужа привлекли к ней его внимание, – говорит Кэт Джейми Каллан. – Именно эти качества бросили ему вызов. Если мы станем двойниками наших возлюбленных, всегда соглашаясь с ними, нося одинаковую с ними одежду, – жизнь станет совершенно пресной!» Поэтому важно поддерживать свою индивидуальность и «отличность». Если женщина не приносит свою индивидуальность в жертву отношениям, а остается отдельной личностью, мужчина знает – она духовно свободна, даже когда они вместе.Способ № 5: Умеренность во всемОдеваться на свидание – или одеваться в спортзал, выходить в люди – или сидеть дома. Тот же принцип «черное-белое» проявляется у нас, когда мы то объедаемся, то сидим на диете. Так и в любви: мы отказываем себе в чувственности, а потом становимся тревожными, теряем чувство уверенности и в результате спим с мужчиной, который нам совершенно не подходит: эдакий эмоциональный эквивалент большого пакета с чипсами.Представьте себе любовь как кусочек очень хорошего темного шоколада. Не гонитесь за дешевкойСтремитесь к умеренности во всем. Представляйте себе любовь как кусочек очень хорошего темного шоколада. Не гонитесь за дешевкой. По-настоящему наслаждайтесь этим лакомством – чувственностью.Начинайте «соблазнять» (во французском смысле слова) всех и каждого. Практикуйтесь в тонком искусстве флирта. Речь не о том, чтобы «заарканить» мужчину или заставить мужа обращать на вас больше внимания. Относитесь к каждому дню, к каждому мгновению своей жизни как к возможности ощущать силу своей желанности. Взращивайте чувство «Я» и заботьтесь о здоровье своего либидо, хорошо одеваясь, ухаживая за телом и нося красивое белье.