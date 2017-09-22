Выкидыш может повысить вероятность зачатия

Новое исследование, проведенное в Университете Абердина, показало: женщины, у которых случился выкидыш после первого ЭКО, имеют больше шансов зачать ребенка в ходе второй процедуры.Вероятность зачатия у них выше, чем у тех, кто вообще не смог забеременеть во время первого ЭКО.Исследование продолжалось 10 лет. Ученые проанализировали данные 112000 женщин, решившихся на ЭКО.Исследователи обнаружили, что 62,3% участниц не забеременели с помощью процедуры, 8,3% женщин пережили выкидыш, а 29,5% родили живых детей.Еще специалисты выяснили: 31,7% женщин, у которых после первого ЭКО случился выкидыш, и только 22,8% из тех, кто не смог забеременеть в первый раз, забеременели после второй процедуры. Судя по всему, организм женщин, переживших выкидыш, был больше готов к беременности. Ученые надеются, что их выводы помогут парам решиться на следующую процедуру ЭКО после выкидыша.