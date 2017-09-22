Как заставить ребенка слушаться? 6 главных советов

Выхода нет – вы родители, и вы воспитываете ребенка. Вопрос в том, как вы это делаете: договариваетесь, давите авторитетом или распускаете руки. У нас есть шесть простых решений, которые помогут вам перейти на новый уровень в отношениях.Когда детей в семье было много, с ними не церемонились. Воспитание часто осуществлялось по принципу – «трава растет, и дети вырастут». Многие прекрасно помнят рассказы бабушек про общий стол, общий котелок в середине и главу семейства, бьющего ложкой по лбу того, кто раньше времени схватит со стола, к примеру, хлеб.Сегодня положение ребенка кардинально изменилось – он стал главной ценностью в семье. Мы, родители, зачастую вкладываем в него все силы, стараемся дать ему самое лучшее, помочь найти и раскрыть себя, свои таланты, уважаем его свободу и выбор. Легко ли нам дается все это? Нет, потому что в любом возрасте случаются ситуации, когда нужно, чтобы ребенок просто слушался. Как этого добиться?Франсуа Сенгли, социолог и специалист по семейным отношениям, считает, что в современной семье, которая старается придерживаться принципов партнерства в отношениях, девальвировалось понятие родительского авторитета – «Как я сказал, так и будет». «Сегодня взрослые отводят весьма скромное место послушанию, думают больше о безопасности ребенка, отказываются от «дрессуры». Они видят детское развитие как путешествие, раскрытие мира, а себе отводят роль лишь внимательных сопровождающих.Но что делать с эмоциями, импульсивными желаниями? Особенно сложно тем родителям, которые уверены, что криком, угрозами и шлепками проблема не решается, а других способов остановить ребенка они не знают. Поэтому полностью теряются, когда наступает момент сказать «нет», «нельзя», «стоп».Совместить послушание и свободу совсем не просто. «Использовать силу запрещено, и родители начинают прибегать к задабриваниям, чтобы прийти к цели», – бьет тревогу психолог Даниэль Марселли.Именно отсюда проистекает бесконечная и бесплодная торговля («Если ты не скажешь спасибо дяде, который дал тебе конфету, тебе больше никто ничего не даст»), попытки шантажа («Просто сделай это ради меня, доставь мне удовольствие») или всяческие уговоры, которые смешны сами по себе («Пожалуйста, мой цветочек, помой голову»).По мнению Даниэля Марселли, все это может привести к неприятным последствиям: когда ребенок станет подростком, он будет вовсю пользоваться своим особым положением.В воспитании важен баланс. Пользоваться авторитетом не означает быть авторитарным и властным.Но и демократия – это не обслуживание потребностей детей. Больше доброжелательности, меньше бессмысленности. И еще кое-что:1. Делите на части свои просьбы. «Убери в комнате» очень расплывчатое требование, которое к тому же может показаться ребенку «неподъемным». Начните с предложения: «Подними книги с пола», а затем попросите (потребуйте) сделать еще что-нибудь.2. Говорить больше «я», чем «ты». «Как с тобой трудно», «Ты эгоист»: эти критические замечания не помогут вам убедить ребенка, наладить коммуникацию. Сначала он обидится, а потом перестанет обращать на них внимание. Начните с себя: «Мне с тобой трудно». Эти слова звучат уважительнее, ребенок сможет их услышать и попробовать что-то изменить в себе.3. Больше позитива. Говорить: «Я хочу, чтобы ты уважал своих друзей» лучше, чем «Я хочу, чтобы ты перестал с ними драться». Всегда делайте акцент на хорошем.4. Хвалите, но искренне. Дети, как и взрослые, хотят, чтобы их любили, уважали и признавали. Замечайте и хвалите ребенка за его поступки, выборы, решения, это позволит вам не потерять его доверие.5. Обнимайтесь! Даже если ребенок вырос и не хочет, чтобы его тискали, прикоснуться к руке, похлопать по плечу, взъерошить волосы – всегда допустимо, всегда приятно и всегда помогает общению.6. Будьте ему примером. Ни один из наших советов не сработает, если вы сами не приемлете то, что хотите видеть в своем ребенке. «Делай то, что я тебе говорю, а не то, что я делаю» – так ничего не получится.