Собака - лучшее средство от гипертонии?

Так утверждают израильские ученые, которые провели ряд исследований и нашли очень простой способ борьбы с недугом современности – повышенным давлением.

В ходе исследования, проводившегося совместно Институтом эпидемиологии Гартнера, детским отделением больницы Шива и Еврейским университетом в Иерусалиме, были проверены 228 детей в возрасте от 7 до 9 лет.

Оказалось, что в тех домах, где держат собак, у детей и взрослых реже наблюдаются проблемы с давлением, нежели в тех семьях, где нет такого питомца.

По словам эпидемиолога Мишеля Балайшема, примерно треть детей страдает от повышенного давления или будет подвержена гипертонии в будущем. К тому же, скачки давления увеличивают риск появления серьезных кардиологических заболеваний, поэтому появление в доме собаки может предотвратить развитие недуга современности.
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