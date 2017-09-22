Собака - лучшее средство от гипертонии?
В ходе исследования, проводившегося совместно Институтом эпидемиологии Гартнера, детским отделением больницы Шива и Еврейским университетом в Иерусалиме, были проверены 228 детей в возрасте от 7 до 9 лет.
Оказалось, что в тех домах, где держат собак, у детей и взрослых реже наблюдаются проблемы с давлением, нежели в тех семьях, где нет такого питомца.
По словам эпидемиолога Мишеля Балайшема, примерно треть детей страдает от повышенного давления или будет подвержена гипертонии в будущем. К тому же, скачки давления увеличивают риск появления серьезных кардиологических заболеваний, поэтому появление в доме собаки может предотвратить развитие недуга современности.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил med2 в категорию Кардиология
Добавить комментарий