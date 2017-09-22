Зубной камень — известковые отложения на зубах. Несмотря на то, что, казалось бы, известка имеет белый цвет, зубной камень достаточно темный. А все потому, что в его состав, кроме солей кальция, входят остатки пищи, отмершие клетки, бактерии, соли фосфора и железа и т.п.ПричиныЗубной камень может появиться, если человек:- совсем не чистит зубы, забывает их чистить регулярно (утром и вечером) или чистит их неправильно;- пользуется некачественными зубными пастами и щетками;- привык есть только мягкую пищу;- жует только одной стороной челюсти (правой или левой);- страдает нарушением обмена веществ, в первую очередь солевого.Также причиной отложения зубного камня может стать недостаточно гладкая поверхность (шероховатая) зубов и неправильное их положение.Что происходит?Зубной налет (зубная бляшка) начинает образовываться уже через 1-2 часа после чистки зубов. Уже в первой фазе развития зубного налета, а точнее через 12 часов микроорганизмы начинают свою «работу». Они образуют твердый каркас из углеводов, прочно прикрепляющийся к поверхности зуба. Образуется относительно стойкая зубная бляшка. Под действием бактерий (кокков и лактобактерий) начинает образовываться кислота, способствующая развитию кариеса зубов. Бактерии размножаются, а зубная бляшка растет и опускается все ниже в десневую бороздку.Постепенно все уплотняющаяся зубная бляшка приобретает желтоватый цвет. По мере уплотнения и продвижения зубной бляшки глубже в десневую бороздку доступ кислорода внутрь этой субстанции прекращается, что приводит к большему развитию форм анаэробных бактерий. Зубная бляшка переходит во вторую и третью фазу своего развития. На этой стадии чаще всего уже присутствует воспаление десен.Зубной налет образуется на всех зубах, но чаще всего свои более стойкие формы он приобретает вблизи больших слюнных желез (язычная поверхность центральной группы нижних зубов). Слюна, которая благодаря содержащимся в ней минеральным веществам оказывает обычно благоприятное воздействие на зуб, в данном случае, не достигая зуба, воздействует на налет. В результате отложений минералов слюны налет постепенно темнеет и уплотняется, превращаясь в зубной камень, против которого зубная щетка бессильна.Чаще всего камень возникает рядом с десной у шейки зуба и в пресловутых «труднодоступных участках», куда сложно добраться зубной щеткой.Чем опасен зубной камень?Зубной камень располагается между краем десны и поверхностью зуба. Постоянно откладывается новый налет. Заселенный множеством микроорганизмов зубной налет провоцирует воспалительный процесс в прилегающих десневых участках. Развивается гингивит, воспаленная десна начинает кровоточить при легком прикосновении.Из-за увеличения выработки слюны возникают дальнейшие отложения зубного камня. Таким образом, камень начинает расти и углубляться все дальше под десну. В местах, где поверхность корня покрыта отвердевшими отложениями, волокна опорного аппарата зуба отмирают. Кость челюсти, ставшая нефункциональной в этих местах, подвергается деструкции, образуя патологические пародонтальные карманы. Развивается повреждение всех тканей, окружающих зуб — пародонтит. Со временем пародонтит прогрессирует и приобретает более серьезные формы.К сожалению, мало кто задумывается, какой вред могут принести зубные отложения с присутствующими в них миллиардами патогенных бактерий. Хотя не секрет, что частые заболевания верхних дыхательных путей, инфекции желудочно-кишечного тракта, разного рода заболевания крови напрямую связаны с продолжительными воспалительными процессами в полости рта (гингивит, пародонтит).Как распознать?Зубной камень, расположенный над десной, виден невооруженным глазом. Камень, сформировавшийся внутри десны, может увидеть только зубной врач при помощи специальных стоматологических инструментов.Чтобы не осталось сомнений в том, что у вас появились проблемы с зубами, проведите маленький эксперимент. Возьмите ватный тампон, смочите его в растворе йода и протрите им все зубы (ближе к десне). Имеющийся зубной налет вместе с зубными камнями после этой процедуры проявится как на снимок на фотобумаге.