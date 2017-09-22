Сколько сахара содержится в соках?

Традиционно считается, что пакетированные соки — это химическое зло, тогда как свежевыжатые — это диетический продукт, богатый полезными витаминами и минералами. К сожалению, любой сок сложно назвать действительно полезным для здоровья продуктом, так как его минусы перевешивают плюсы.Несмотря на относительно высокое наличие витамина С в соках (в случае с пакетированными его обычно добавляют искусственно), содержание углеводов в виде сахара в большинстве фруктовых соков в разы превышает содержание сахара в сладких газированных напитках типа Кока-Колы.Ниже представлена таблица содержания сахара в различных соках. При этом больше всего его в виноградном — стандартный стакан содержит почти 8 ложек сахара, что в полтора (!) раза больше, чем в Кока-Коле. Меньше всего сахара в томатном соке — примерно 2 ложки на стандартный стакан.Виноградный сок — 14-15 г сахара в 100 мл, 8 ложек сахара на стакан (250 мл)Яблочный сок — 10-12 г сахара в 100 мл, 6 ложек сахара на стакан (250 мл)Персиковый сок — 12-13 г сахара в 100 мл, 6 ложек сахара на стакан (250 мл)Грушевый сок —11-12 г сахара в 100 мл, 6 ложек сахара на стакан (250 мл)Апельсиновый сок — 8-10 г сахара в 100 мл, 5 ложек сахара на стакан (250 мл)Вишневый сок — 7-8 г сахара в 100 мл, 4 ложки сахара на стакан (250 мл)Гранатовый сок — 7-8 г сахара в 100 мл, 4 ложки сахара на стакан (250 мл)Морковный сок — 4-5 г сахара в 100 мл, 2.5 ложки сахара на стакан (250 мл)Томатный сок — 3-4 г сахара в 100 мл, 2 ложки сахара на стакан (250 мл)Для сравнения: Кока-Кола — 10 г сахара в 100 мл, 5 ложек сахара на стакан (250 мл)А как же витамины?Заметьте, что производители соков никогда не делают акцент на том, каким образом эти самые витамины «появились в соке» и зачем они вам действительно нужны. Подразумевается, что витамины в соке «от природы», а человеку они нужны «для поддержания здоровья». Подразумевается, но не озвучивается.Горькая правда в том, что большинство витаминов в пакетированных соках — это лишь химические добавки. И чем больше различных витаминов перечислено на упаковке сока, тем внимательнее вы должны вчитаться в его состав — даже в свежевыжатых соках обычно содержится лишь 1-2 витамина.Содержание витаминов в сокеВ 100 мл апельсинового сока действительно содержится примерно 80% дневной нормы витамина С и 4% нормы витамина А (количество других витаминов существенно ниже). Однако в реальности мало кто выпивает 100 мл и останавливается — обычно сок пьют большими стаканами, а не рюмками.Важно отметить и то, что дефицит витамина С (то есть цинга) — исключительно редкое явление, не встречающееся даже на безуглеводной диете, запрещающей фрукты и сладкие овощи. Кроме этого, польза дополнительного приема витамина С для «поднятия иммунитета» — лишь очередной миф.Как делают пакетированный сок?Более 90% соков являются «восстановленными». Подобные соки производятся из смеси воды, сахара, лимонной кислоты, витамина С (являющегося, к слову, одним из наиболее сильных натуральных консервантов), соковых концентратов и соков «вторичной переработки».В свою очередь, фруктовые соки вторичной переработки («весос») — это соки, полученные по технологии pulp-wash. Процесс состоит в том, что остатки апельсинов или яблок, оставшиеся после получения сока прямого отжима, сперва замачиваются, затем отстаиваются, после чего снова отжимаются.Почему соки вредны?Несмотря на то, что во фруктовых соках содержатся витамины (прежде всего, витамин С), огромное содержание сахара перевешивает эту пользу. Напомним, что регулярное употребление продуктов с сахаром и быстрыми углеводами ломает метаболизм и гарантированно приводит к набору лишнего веса.При этом для организма совершенно безразлично, употребляете ли вы белый рафинированный сахар или «натуральный» фруктовый. К слову, последний окажется даже более вредным для обмена веществ, поскольку он состоит преимущественно из фруктозы, отправляющейся прямиком в жировые депо.Тогда почему фрукты полезны?Одним из самых полезных ингредиентов фруктов являются не витамины, а пищевые волокна (клетчатка), полностью удаляемые при производстве сока. Когда вы съедаете цельный фрукт, клетчатка словно нейтрализует и «уравновешивает» негативное действие сахара, содержащегося в этом фрукте.Кроме этого, обычно вы не съедаете десяток апельсинов за один раз — а именно этим и «гордятся» большинство производителей соков. Помимо прочего, всю многовековую историю человечества сладкие фрукты считались скорее редким лакомством, а вовсе не повседневным продуктом.Любые фруктовые соки (как свежевыжатые, так и пакетированные) должны рассматриваться исключительно как десерт, а вовсе не как диетический продукт. Важно помнить о том, что в стакане большинства видов сока содержится больше сахара, чем в стакане Кока-Колы.