Врачи настаивают на пользе для здоровья имбирной воды

Вода с корнем имбиря ассоциируется у диетологов с суперфудами, которые приносят организму человека исключительно пользу.Свойства имбиря настолько уникальны, что не только народная медицина рекомендует употреблять этот корнеплод, но и официальная. Имбирь является природным антиоксидантом, антибиотиком, анальгетиком, противовоспалительным, жиросжигающим средством. Этого ли недостаточно для того чтобы начать его применять в приготовлении пищи и напитков каждый день?Медики утверждают, что стакан воды с парочкой колечек имбиря - это чудо-напиток, обладающий бесценными свойствами:Решает проблемы с пищеварением. Благодаря имбирной воде, выпитой с утра перед завтраком, можно наладить процесс пищеварения и ускорить метаболизм. Преимущество имбиря заключается еще и в том, что его ферменты ликвидируют жировые клетки и избыточный холестерин.Делает иммунитет сильным. Корень имбиря богат витамином С, а также другими веществами, которые борются с патогенными микроорганизмами и препятствуют их размножению, тем самым укрепляя иммунную систему и провоцируя увеличение производства новых иммунных клеток.Снимает боль в суставах и мышцах. Имбирную воду рекомендуют пить спортсменам и людям, которые работают физически. Также, можно воспользоваться обезболивающим эффектом имбирного напитка в дни, когда на погоду "ломит" кости, или же при периодической боли внизу живота у женщин.Омолаживает организм изнутри и снаружи. Так как имбирь - это антиоксидант, а это значит, что в нем есть вещества, заботящиеся о молодости клеток и тканей. Ежедневное употребление имбирной воды отстрочит наступление старости.Снимает отечность. Имбирная вода отлично выводит лишнюю жидкость из организма и не позволяет ей накапливаться.Укрепляет сосуды и улучшает кровообращение. В данном случае имбирная вода воздействует на организм человека лучше, чем какое-либо лекарство. С ее помощью сосуды освобождаются от холестерина и бляшек, за счет чего улучшается кровообращение.Желательно пить имбирную воду на голодный желудок, так у нее есть больше шансов добраться до "укромных мест" желудочно-кишечного тракта и освободить их от накопившихся токсинов и жировых отложений.