Российские ученые узнали, как защитить мозг при инсульте
Ученые исследовали изменения структуры нервных клеток и сосудов в коре мозга крыс. Также их интересовали изменения в концентрации более четырехсот белков, регулирующих состояние клеток мозга, их функционирование, выживание и смерть. Эксперты выделили примерно 100 белков, чей уровень повышался или снижался в разные сроки после инсульта.
Это белки регулируют апоптоз (процесс запрограммированной смерти клеток), перестройку клеточного скелета, везикулярный транспорт белков и липидов, синаптические процессы (обмен данными между клетками в местах связок), метаболизм и многое другое. По словам ученых, некоторые из этих белков могут стать новыми маркерами ишемических повреждений мозга и потенциальными мишенями для новых лекарств.
Теперь ученым предстоит изучить внутриклеточные сигнальные пути и факторы транскрипции, которые управляют синтезом белков, отвечающих за гибель клеток при инсульте. Также необходимо найти активаторы или ингибиторы (тормозящие вещества) таких белков и белков-регуляторов, которые могли бы стать основой для лекарств.
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