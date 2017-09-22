Российские ученые узнали, как защитить мозг при инсульте

Сотрудники Южного федерального университета обнаружили в мозге грызунов несколько белков, потенциально способных защищать нервные клетки и ограничивать повреждение мозга после инсульта. Известно, что при инсульте прекращается снабжение нервных клеток кислородом и глюкозой, приводящее к их смерти. Невозможно спасти нервные клетки в самом эпицентре поражения, однако возможно локализовать повреждение. Есть временное окно, позволяющее затормозить распространение повреждений в соседние области мозга.Ученые исследовали изменения структуры нервных клеток и сосудов в коре мозга крыс. Также их интересовали изменения в концентрации более четырехсот белков, регулирующих состояние клеток мозга, их функционирование, выживание и смерть. Эксперты выделили примерно 100 белков, чей уровень повышался или снижался в разные сроки после инсульта.Это белки регулируют апоптоз (процесс запрограммированной смерти клеток), перестройку клеточного скелета, везикулярный транспорт белков и липидов, синаптические процессы (обмен данными между клетками в местах связок), метаболизм и многое другое. По словам ученых, некоторые из этих белков могут стать новыми маркерами ишемических повреждений мозга и потенциальными мишенями для новых лекарств.Теперь ученым предстоит изучить внутриклеточные сигнальные пути и факторы транскрипции, которые управляют синтезом белков, отвечающих за гибель клеток при инсульте. Также необходимо найти активаторы или ингибиторы (тормозящие вещества) таких белков и белков-регуляторов, которые могли бы стать основой для лекарств.