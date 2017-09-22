Ученые приблизились к созданию вакцины от гонореи

Исследователи из Университета Орегона нашли два белка, которые могут помочь в создании вакцины от гонореи. Гонококк (возбудитель гонореи) - супербактерия, устойчивая ко всем существующим антибиотикам. Поэтому появление вакцины станет настоящим прорывом, сообщает Medical Xpress.Специалисты подвергли гоннокок фенотипическому скринингу. Исследователи сосредоточились на семи белках оболочки бактерий, состоящей из наружной мембраны, клеточной стенки и внутренней мембраны. Ученые хотели выяснить, проявит ли какой-либо белок свойства вакцинного антигена.Исследователи создали более 1000 разных условий для выведения белков из строя. Ученые выявили 91 условие, влиявшее на белки исключительно положительно либо отрицательно. Анализ 37 вредных и 57 полезных соединений позволил выделить три группы фенотипов. Наибольшей чувствительностью к антимикробным соединениям обладали белки NGO1985 и NGO2121. По словам специалистов, эти белки подойдут для разработки вакцины лучше всего.