Ученые приблизились к созданию вакцины от гонореи
Специалисты подвергли гоннокок фенотипическому скринингу. Исследователи сосредоточились на семи белках оболочки бактерий, состоящей из наружной мембраны, клеточной стенки и внутренней мембраны. Ученые хотели выяснить, проявит ли какой-либо белок свойства вакцинного антигена.
Исследователи создали более 1000 разных условий для выведения белков из строя. Ученые выявили 91 условие, влиявшее на белки исключительно положительно либо отрицательно. Анализ 37 вредных и 57 полезных соединений позволил выделить три группы фенотипов. Наибольшей чувствительностью к антимикробным соединениям обладали белки NGO1985 и NGO2121. По словам специалистов, эти белки подойдут для разработки вакцины лучше всего.
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