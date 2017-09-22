Врачи узнали, у каких мам дети рождаются здоровее

Специалисты ФРГ и Великобритании заявили, что у матерей, рожающих в позднем возрасте, дети растут здоровее. Полный текст исследования был обнародован в издании Population and Development Review.В ходе своей работы исследователи пришли к выводу, что дети взрослых матерей не только отличаются крепким здоровьем, но также получают и более качественное образование. Это обосновано тем, что матери в позднем возрасте имеют больше опыта и знаний, и способны отличить, что лучше для их детей.Специалисты ФРГ и Великобритании заявили, что у матерей, рожающих в позднем возрасте, дети растут здоровее. Полный текст исследования был обнародован в издании Population and Development Review.В ходе своей работы исследователи пришли к выводу, что дети взрослых матерей не только отличаются крепким здоровьем, но также получают и более качественное образование. Это обосновано тем, что матери в позднем возрасте имеют больше опыта и знаний, и способны отличить, что лучше для их детей.