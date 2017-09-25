Какая рыба защитит от глазных болезней?

Прежде ученые предполагали, что употребление в пищу рыбы предотвращает развитие глазных болезней. Теперь же это удалось доказать в ходе исследования. Более того, специалисты выяснили, какую именно рыбу и какое ее количество необходимо употреблять для профилактики.Оказывается, полезными свойствами обладает жирная рыба - лосось, семга, тунец. В них содержится большое количество жирных кислот omega-3, так необходимых для здоровья наших глаз.Чтобы предотвратить развитие глазных болезней, необходимо есть рыбу дважды в неделю. Среди мужчин и женщин, регулярно употребляющих в пищу рыбу, риск развития глазных болезней снижается на 25%.Такие выводы сделали британские специалисты в ходе исследования с участием 3000 добровольцев.