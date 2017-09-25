Какая рыба защитит от глазных болезней?
Оказывается, полезными свойствами обладает жирная рыба - лосось, семга, тунец. В них содержится большое количество жирных кислот omega-3, так необходимых для здоровья наших глаз.
Чтобы предотвратить развитие глазных болезней, необходимо есть рыбу дважды в неделю. Среди мужчин и женщин, регулярно употребляющих в пищу рыбу, риск развития глазных болезней снижается на 25%.
Такие выводы сделали британские специалисты в ходе исследования с участием 3000 добровольцев.
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