8 симптомов низкого уровня тестостерона у мужчин

Тестостерон – один из важнейших «мужских» гормонов: именно он ответственен за мышечный рост и за либидо. Этот гормон играет и много других ролей в организме, поэтому, если его уровень у мужчины снижается, это приводит не только к проблемам в постели и в спортзале, утверждает эндокринолог Брэдли Анавальт.Чтобы диагностировать у мужчины низкий уровень тестостерона, необходимо провести анализ крови. Но приведенные ниже симптомы могут указывать на то, что уровень этого гормона у мужчины понижен:Снижение либидоКак утверждает уролог Филипп Вертман, низкий уровень тестостерона сразу же отражается на либидо: почти каждый пациент с низким тестостероном не только реже хочет секса, но и реже мастурбирует и реже видит эротические сны.Мышцы слабеютКогда у мужчины нормальный уровень тестостерона, он легко наращивает мышцы. Если же уровень этого гормона снижен, мышцы начинают слабеть и уменьшаться в размерах.Пенис может уменьшитьсяПри снижении уровня тестостерона яички и пенис могут уменьшиться в размерах. Яички при этом могут стать менее «твердыми».Живот начинает растиЧасто при низком уровне тестостерона мужчины начинают поправляться, и жир у них начинает откладываться в области живота (висцеральное ожирение). Австралийское исследование показало, что у мужчин с раком простаты, получающих гормональное лечение, направленное на снижение уровня мужских гормонов, в течение 1 года количество жира в организме растет на 14%, а количество висцерального жира (в области живота) – на 22%.Память ухудшаетсяУ мужчин с низким уровнем тестостерона часто возникают когитивные проблемы и ухудшенная память.Перепады настроенияНизкий уровень тестостерона также влияет на настроение и общее самочувствие мужчины. Согласно исследованию, опубликованному в Endocrine Journal, 23% молодых мужчин с низким уровнем тестостерона имеют симптомы депрессии, в то время как среди мужчин с нормальным уровнем этого гормона депрессия наблюдается лишь у 5%.Кости слабеютПри низком уровне тестостерона кости становятся слабее и легче ломаются, а после переломов им нужно бывает больше времени для восстановления.Сердце в опасностиСчитается, что при низком уровне тестостерона риск умереть от болезней сердца намного выше, чем при нормальном уровне этого гормона. Видимо, это связано с тем, что тестостерон необходим для сохранения здоровья кровеносных сосудов и нормального кровообращения.