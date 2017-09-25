8 симптомов низкого уровня тестостерона у мужчин
Чтобы диагностировать у мужчины низкий уровень тестостерона, необходимо провести анализ крови. Но приведенные ниже симптомы могут указывать на то, что уровень этого гормона у мужчины понижен:
Снижение либидо
Как утверждает уролог Филипп Вертман, низкий уровень тестостерона сразу же отражается на либидо: почти каждый пациент с низким тестостероном не только реже хочет секса, но и реже мастурбирует и реже видит эротические сны.
Мышцы слабеют
Когда у мужчины нормальный уровень тестостерона, он легко наращивает мышцы. Если же уровень этого гормона снижен, мышцы начинают слабеть и уменьшаться в размерах.
Пенис может уменьшиться
При снижении уровня тестостерона яички и пенис могут уменьшиться в размерах. Яички при этом могут стать менее «твердыми».
Живот начинает расти
Часто при низком уровне тестостерона мужчины начинают поправляться, и жир у них начинает откладываться в области живота (висцеральное ожирение). Австралийское исследование показало, что у мужчин с раком простаты, получающих гормональное лечение, направленное на снижение уровня мужских гормонов, в течение 1 года количество жира в организме растет на 14%, а количество висцерального жира (в области живота) – на 22%.
Память ухудшается
У мужчин с низким уровнем тестостерона часто возникают когитивные проблемы и ухудшенная память.
Перепады настроения
Низкий уровень тестостерона также влияет на настроение и общее самочувствие мужчины. Согласно исследованию, опубликованному в Endocrine Journal, 23% молодых мужчин с низким уровнем тестостерона имеют симптомы депрессии, в то время как среди мужчин с нормальным уровнем этого гормона депрессия наблюдается лишь у 5%.
Кости слабеют
При низком уровне тестостерона кости становятся слабее и легче ломаются, а после переломов им нужно бывает больше времени для восстановления.
Сердце в опасности
Считается, что при низком уровне тестостерона риск умереть от болезней сердца намного выше, чем при нормальном уровне этого гормона. Видимо, это связано с тем, что тестостерон необходим для сохранения здоровья кровеносных сосудов и нормального кровообращения.
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