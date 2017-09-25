Врачи назвали самый опасный вид выпивки для человека

От употребления алкоголя в таком месте лучше отказаться навсегда.В Independent опубликованы результаты исследования ученых из Австралии, установивших, что привычка выпивать алкоголь перед телевизором в крайней степени опасна. Медики заявили, что в таких обстоятельствах резко увеличивается вероятность преждевременной смерти.Проанализировав показатели здоровья более 8 900 человек и сопоставив их с образом жизни обследуемых людей, специалисты заключили: времяпровождение перед телевизором в компании с алкоголем на 12% увеличивает риск развития системного воспаления, на фоне которого возникают опасные заболевания, в том числе рак.«Употребление алкоголя перед телевизором увеличивает шанс преждевременной смерти, связанной с воспалением», - констатировала в итоге руководитель проекта Меган Грейс.Исследование было начато в 1999 году. Собрав тогда информацию, ученые вновь провели обследование участников спустя 7 лет и сравнили полученные сведения. Они обнаружили, что люди, которые проводят перед экраном телевизора более 4 часов в день, на 80% чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми болезнями.Манера выпивать, сидя перед телевизором, значительно усугубляет неблагоприятные процессы в организме, заявили врачи. Также, по их словам, опасно совмещать просмотр телешоу и употребление сладостей и фастфуда.