Какие женщины чаще рожают мальчиков?

Вероятность рождения сына у женщины может быть связана с уровнем тестостерона в ее организме, утверждает репродуктивный биолог Валери Грант.Вместе с группой коллег Грант провела исследование, продлившееся 20 лет. В рамках исследования женщины отвечали на вопросы о том, какие эмоции они ощущают в определенных ситуациях (решительность, злость, гордость, довольство собой и т.д.). Также у принимавших участие в эксперименте женщин замеряли содержание тестостерона в крови.Тестостерон принято называть «мужским» гормоном, однако в определенной концентрации он присутствует и в организме женщин. С одной стороны, тестостерон отвечает за либидо, с другой, если его бывает больше нормы, у женщины появляются лишние волосы на лице и на теле, волосы на голове начинают выпадать, а также может начаться ожирение по «мужскому типу» - жир будет скапливаться в области живота.По определению Валери Грант, относительно высокой концентрацией тестостерона отличаются самоуверенные, настойчивые и сильные характером женщины. Исследование биолога показало, что именно у таких, властных и стремящихся к лидерству женщин, в организме которых повышен уровень тестостерона, чаще на свет появляются сыновья, а не дочери.«Уровень тестостерона в фолликулах женщин точнее всего предсказывает пол будущего плода», - заявила доктор Грант.Отметим, что современная наука считает, что лишь случай ответственен за пол ребенка.Пол зародыша определяется набором его хромосом. От матери он всегда получает Х хромосому; если он получит еще одну Х от отца, получится девочка (ХХ), а если от отца он получит Y хромосому, получится мальчик (XY). Вопреки распространенным заблуждениям, хотя пол ребенка зависит от сперматозоида отца, ни отец, ни мать никак не могут на него влиять – только случай решает, какой сперматозоид оплодотворит яйцеклетку.