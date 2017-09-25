Повседневные дела существенно продлевают жизнь

Работа в саду, мытье пола и уборка на кухне увеличивают продолжительность жизни. Если человек пять раз в неделю уделяет по полчаса в день выполнению домашних обязанностей, риск преждевременной смерти у него снижается на 28%, а вероятность развития болезней сердца - на 20%. К такому выводу пришли исследователи из Университета Макмастера, пишет The Daily Mail.В исследовании приняли участие 130000 человек из 17 разных стран. Возраст добровольцев варьировался от 35 до 70 лет. За участниками следили в течение 7 лет. Специалисты собрали данные о социально-экономическом статусе добровольцев, их образе жизни, перенесенных заболеваниях, артериальном давлении, выяснили вес, рост, объем талии и объем бедер участников. Кроме того, добровольцы ответили на вопросы о физической активности.Ученые выяснили: если бы все участники уделяли физической активности 150 минут в неделю, число смертей уменьшилось бы на 8%, а количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний - примерно на 5%. 750 минут физической активности в неделю снижали риск преждевременной смерти почти на 40%. Сердечно-сосудистые заболевания развились у 3,8% людей, выполнявших рекомендуемую норму физической активности, и у 5% из тех, кто норму не выполнял. При этом вид физической активности значения не имел.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует людям в возрасте от 18 до 64 лет уделять аэробным нагрузкам минимум 150 минут в неделю. Кроме того, специалисты советуют выполнять силовые упражнения два раза в неделю. Однако, по приблизительным оценкам, всего четверти людей во всем мире удается соблюдать эти рекомендации.