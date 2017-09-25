Повседневные дела существенно продлевают жизнь
В исследовании приняли участие 130000 человек из 17 разных стран. Возраст добровольцев варьировался от 35 до 70 лет. За участниками следили в течение 7 лет. Специалисты собрали данные о социально-экономическом статусе добровольцев, их образе жизни, перенесенных заболеваниях, артериальном давлении, выяснили вес, рост, объем талии и объем бедер участников. Кроме того, добровольцы ответили на вопросы о физической активности.
Ученые выяснили: если бы все участники уделяли физической активности 150 минут в неделю, число смертей уменьшилось бы на 8%, а количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний - примерно на 5%. 750 минут физической активности в неделю снижали риск преждевременной смерти почти на 40%. Сердечно-сосудистые заболевания развились у 3,8% людей, выполнявших рекомендуемую норму физической активности, и у 5% из тех, кто норму не выполнял. При этом вид физической активности значения не имел.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует людям в возрасте от 18 до 64 лет уделять аэробным нагрузкам минимум 150 минут в неделю. Кроме того, специалисты советуют выполнять силовые упражнения два раза в неделю. Однако, по приблизительным оценкам, всего четверти людей во всем мире удается соблюдать эти рекомендации.
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