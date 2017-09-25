Россию захватывает настоящая эпидемия ожирения

Считается, что самое большое количество тучных людей проживает в Штатах. Но статистика говорит, что Россия по уровню распространения ожирения среди населения приблизилась к США. По словам главного внештатного специалиста Минздрава России по профилактической медицине Сергея Бойца, в США с ожирением проживают 5% населения.И Россия скоро догонит эти показатели, передает "Аргументы недели". Причина в неправильном питании. Россияне, особенно молодежь, все чаще употребляют насыщенные жиры, все больше в рационе соли и сладкой газировки.Бойцов подчеркивает: только в Москве количество детей и подростков с лишним весом увеличилось в два раза по сравнению с серединой 1990-х годов. А вот меньше всего людей с проблемным весом проживает в Японии (3,7% населения). В целом около трети жителей Земли имеют лишний вес. К 2025 году доля людей с крайними формами ожирения достигнет 17%, а людей с проблемами лишнего веса - 46%.