Россиян, не желающих лечиться от СПИДа, возьмут под контроль

В начале сентября стало известно, что чиновники собираются внедрить жесткие меры в отношении ВИЧ. Теперь же, передает РИА "Новости", ответственность за распространение взглядов ВИЧ-диссидентства могут ввести уже в этом году."Сейчас разрабатываются документы, которые позволят наказывать за распространение СПИД-диссидентских материалов и вообще представлений. И предусмотрено также увеличение ответственности родителей за причинение вреда ребенку, потому что человек может отвечать сам за свое собственное здоровье, но здоровье детей государство должно обеспечить", - комментирует старший научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД ФВУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Ладная."Документы находятся на рассмотрении. Принять их планируется уже в этом году. Проблема с ВИЧ-диссидентами остро стоит. Это вообще проблема, которая характерна почему-то для Российской Федерации больше, чем для других стран. И особенно подвержен этой проблеме Уральский федеральный округ, Свердловская область, где есть такое активное ядро СПИД-диссидентства. Конечно, они колоссальный вред наносят, и в определенном смысле совершают преступление, поскольку они повинны в смертях других людей", - добавляет Ладная.Нередко ВИЧ-диссиденты сами заражены вирусом. Специалист считает, что отрицание болезни - форма адаптации: "Эти люди не могут принять свое заболевание, считают, что у них нет такого заболевания и вообще такого заболевания не существует. И пока они себя чувствуют хорошо, для них не так остро и плохо ситуация обстоит. Но они других людей убеждают в этом. И у нас каждый год отмечаются смерти, и немалое количество, связанные со СПИД-диссидентством. И среди взрослых, и среди детей".