Евросоюз официально объявил гомеопатию вредной для здоровья

Европейские ученые решили объявить настоящую войну гомеопатии, объявив ее нонсенсом, а лечение такими продуктами – опасным для здоровья.Согласно опубликованному докладу организация EASAC, объединяющей академии наук 29 европейских стран, гомеопатические средства могут нанести вред пациентам, которые нуждаются в лечении. Составители заключения утверждают, что гомеопатические препараты мешают принимать настоящие лекарства и подрывают у больных веру в медицинское сообщество.Таким образом, ученые хотят повлиять на регулирующие органы Евросоюза, чтобы ты усилили борьбу с гомеопатией.Также они рекомендует правительствам стран ЕС ввести нормы для прекращения ложных утверждений и рекламных сообщений гомеопатов. В частности EASAC рекомендует прекратить финансирование гомеопатических средства из государственных медицинских программ и требуют четко указывать на этикетках таких препаратов состав активных компонентов и их дозировку.