Низкокалорийная газировка "убивает" почки
Американские ученые провели исследование с участием более 3 тысяч человек в возрасте около 60 лет. Медики опрашивали участников каждые два года, какие напитки они употребляют.
У 11,4% женщин, выпивающих ежедневно две и более порции диетических газированных напитков, обнаружили 30% снижение функции фильтрации в клетках почек. Другие сладкие напитки никакого влияния на почки не предоставили.
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