Низкокалорийная газировка "убивает" почки

Употребление низкокалорийных газированных напитков вызывает почечную недостаточность.Американские ученые провели исследование с участием более 3 тысяч человек в возрасте около 60 лет. Медики опрашивали участников каждые два года, какие напитки они употребляют.У 11,4% женщин, выпивающих ежедневно две и более порции диетических газированных напитков, обнаружили 30% снижение функции фильтрации в клетках почек. Другие сладкие напитки никакого влияния на почки не предоставили.