Однообразный рацион опасен для здоровья

Группа международных ученых пришла к выводу, что употребление одной и той же пищи в длительный период может привести к ухудшению метаболизма и депрессии.Зачастую такое явление встречается у людей, которые постоянно сидят на различных диетах, отмечают диетологи.Исследователи установили, что однообразный рацион может привести человека в депрессионное состояние. Также люди зачастую жалуются на расстройство желудка во время диет.В связи с этим опытные специалисты рекомендуют употреблять различную пищу во время диет. Вдобавок зачастую случается, что из-за одной и той же группы продуктов люди набирают вес, а не теряют его.Диетологи рекомендуют следовать рекомендациям правильного питания, в основе которого лежит сбалансированный рацион с достаточным количеством белков, жиров и углеводов, и только исходя из этого, смешивать продукты между собой.