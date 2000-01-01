Главные продукты с повышенным риском пищевого отравления

Список продуктов, имеющих очень плохую «кредитную историю» для желудка. Эксперты не предлагают вам полностью исключить их из рациона, но знать о них, вы просто обязаны.Сырые устрицыВ последние пять лет случаев отравления моллюсками было зафиксировано больше, чем за предыдущие два десятка лет. Связано это, в первую очередь, с потеплением воды в мировом океане и связанным с этим ускоренным размножением бактерий в сырых морепродуктах. Все они в итоге оказываются в животах у гурманов, которые привыкли употреблять устрицы максимум в приправленном лимонным соком виде.Нарезки из фруктов и овощейНарезанные предварительно овощи и фрукты — это, конечно, очень вкусно и чертовски удобно, но задумывались ли вы хоть раз о том, сколько за время, прошедшее с момента надреза и попаданием в рот, на них успевает скопиться бактерий? Существует и еще один повод избегать всевозможных фруктовых тарелок и это — вероятность того, что помыты они были в теплой, а не холодной воде, что также ведет к реактивному росту микробов.Сырая брюссельская капустаС начала 2000-х в мире было зафиксировано порядка 30 бактериальных вспышек, связанных с попаданием в организм кишечной палочки и сальмонеллы после употребления в пищу сырой брюссельской капусты. Грубо говоря, дважды в год разные группы людей подвергают себя серьезному риску, просто пробуя интересные сочетания с привычным продуктом, например, в салатах. Возможно, некоторые эксперименты лучше оставлять в теории, как думаете?Непрожаренное мясоПо словам специалистов, сразу после заказа стейка прожарки ниже medium-well можно смело отправляться на промывание желудка. Особенно это касается редких сортов мяса вроде медвежатины, лосятины и прочих видов, за которыми не производился должный санитарно-эпидемиологический надзор.Сырые яйцаВ наши дни вероятность подхватить тот же сальмонеллез от куриных яиц должна быть крайне низкой, так как стандарты обработки скорлупы на птицефермах очень высоки. С другой стороны, доверять в таком вопросе можно разве что себе, да и то не всегда, так что навсегда забудьте про белковые коктейли из сырых яиц в духе Рокки Бальбоа. Кстати, в те годы миновать отравления удалось лишь очень удачливым поклонникам Сталлоне — настолько были высоки шансы заболеть 20-30 лет назад.Непастеризованное молоко и сокиФанаты всего натурального в погоне за якобы утраченной в ходе пастеризации питательной ценностью забывают о более серьезной проблеме, связанной с пропуском целого шага к созданию безопасного продукта. Здесь даже соотносить нечего — обработка молока и соков в процессе упаковывания нисколько не вредит их пищевой ценности, а вот риск заражения напитков бактериями, вирусами и микропаразитами подскакивает в десятки раз.