7 привычек, которые помогут выглядеть моложе своего возраста

Чтобы выглядеть моложе, мы тратим кучу денег на кремы от морщин, которые часто оказываются совершенно бесполезными.Современная культура зациклена на внешности и молодости. Существует огромное количество кремов от морщин и процедур, которые помогают всем желающим сбросить пару лет.Однако не всегда способны на то, что обещано на этикетке, а пластическая хирургия — это игра в русскую рулетку с непредсказуемым финалом, к тому же, она очень дорого стоит.Вы можете выглядеть моложе, но для этого вам надо действовать по-другому.Перед вами 7 очень простых привычек людей, которые выглядят моложе своего возраста.1. Старейте с изяществомНет худшей вещи, чем наблюдать, как кто-то отчаянно пытается выглядеть как подросток, в то время как остальные прекрасно осведомлены о его реальном возрасте.Не нужно пытаться выглядеть моложе изо всех сил.Переодевание в подростка и агрессивный макияж дает противоположный эффект и уродует вас.Возраст — это не самая важная вещь в жизни, важно стареть с изяществом и любить себя. Так вы будете выглядеть моложе, даже не пытаясь этого делать.Если вы позитивно относитесь к старости и полноценно проживаете каждый этап своей жизни, вы будете выглядеть моложе тех людей, которые разочарованы старением.2. Ешьте вкусную едуБыть молодым не значит выглядеть молодо. Это значит иметь открытый и молодой разум.Сингапурские исследователи выяснили, что люди, которые часто едят карри, реже страдают от когнитивных проблем, чем те, кто этого не делает.Когнитивные способности нашего мозга — это важный аспект молодости. Ваша манера думать и реагировать на окружающий мир также делает вас более молодыми.Подумайте о том, что сбалансированная диета, которая необходима мозгу, помогает поддерживать его активным и здоровым. Ведь правильное питание необходимо не только нашему телу, но и нашему мозгу.3. Примите жизнь такой, какая она естьЛюди, которые выглядят моложе своего возраста, как правило, стойко переносят испытания, которые им посылает жизнь.Если вы научитесь хорошо адаптироваться к обстоятельствам, то сделаете первый шаг к борьбе с преждевременными морщинками.Случайные жизненные обстоятельства не определяют, кто вы есть. Ничто не может это изменить. Жизненные ситуации все меняют, потому что ничто не длится вечно.Перестаньте слишком сильно переживать из-за мелочей. Иногда отношение к проблеме с юмором является лучшим решением.4. Пойте!Не нужно обладать идеальным голосом, чтобы петь, вы можете просто напевать мелодии, даже мычать с закрытым ртом. Научно подтверждено, что пение делает нас моложе.Ученые выяснили, что пение положительно сказывается на нашем дыхании и социальных навыках.Почему бы прямо сейчас не отправиться в караоке и не спеть вместе с друзьями?..5. Заведите домашнее животноеЖивотные способны на безусловную любовь и сами с легкостью влюбляют в себя. Когда вы проводите время с любимым питомцем, вы намного лучше себя чувствуете.Прогулки с собакой или игры с котом положительно сказываются на вашей физической форме, социальных навыках и самочувствии.Все эти факторы играют очень важную роль в том, как вас воспринимают окружающие.6. ВысыпайтесьЛюди, которые выглядят моложе своего возраста, знают, насколько сон важен для правильной работы нашего мозга и всего организма. Эксперты по сну обнаружили, что если мы спим слишком много или слишком мало, мы стареем быстрее.Не переусердствуйте: ваш организм сам знает, сколько сна ему требуется. 7-8 часов ночью и 15-20 минут отдыха во второй половине дня достаточно, чтобы сохранить свою молодость.7. Используйте духовные практикиМногие исследования показывают, что молитвы, посещения храма и вообще вера прибавляют несколько лет жизни. Дело в том, что такие чувства как горечь и обида и неспособность простить чужие ошибки приводят к тому, что наша душа стареет быстрее.Когда вы отдаетесь токсичным эмоциям, вы повышаете риск развития заболеваний. Люди, у которых душа нараспашку, живут дольше и наслаждаются полной жизнью.Вера освобождает от напряженности и лишних переживаний. Она помогает людям выглядеть и чувствовать себя моложе.Не имеет значения, какой религии вы решаете посвятить свою жизнь, если она поможет вам стать добрее, поселит в сердце любовь, и поможет жить спокойной, полноценной и счастливой жизнью.