Мужчины преувеличивают свои возможности и работают медленнее, чем принято считать

Во время осуществления комплексных наблюдений врачам удалось зафиксировать интересную закономерность.Оказалось, что представители сильного пола преувеличивают свои возможности. По словам специалистов, скорость, с которой мужчины выполняют задания, значительно ниже, чем принято считать. Следует заметить, что инициаторами комплексных наблюдений стали сотрудники из Университета прикладной биологии, расположенного в Аризоне. По словам ученых, благодаря проведению опытов психологи доказали, что парни работают значительно медленнее, чем они предполагают.В ходе осуществления экспериментов врачи пришли к выводу, что представители сильного пола часто преувеличивают свои возможности, в то время как девушки недооценивают собственные силы. В процессе реализации исследований медики задействовали 50 женщин и столько же мужчин.Всем участникам опытов нужно было на скорость пробежать дистанцию в 100 метров, сделав предварительно ставку на потенциального победителя.