Медики объяснили, чем опасны занятия спортом
Оказалось, что занятия спортом могут быть опасны для здоровья мужчин и женщин. Следует заметить, что инициаторами комплексных опытов стали сотрудники из Медицинского колледжа Бэйлора. Также активное участие в проектах принимали коллеги из других клинических центров. Оказалось, что выполнение физических упражнений способствует развитию диабета. Результаты осуществленных наблюдений опубликованы в журнале под названием Nature Medicine.
Специалисты заметили, что, когда человек занимается спортом, его мышцы используют глюкозу в качестве «топлива». Во время сна организм начинает «питаться» жирами, увеличивая тем самым вероятность возникновения диабета.
Команда исследователей заявила, что в таких условиях вероятность появления избыточного веса и других недугов возрастает в несколько раз. Благодаря осуществлению испытаний медики хотят определить оптимальное время для выполнения упражнений.
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