Медики объяснили, чем опасны занятия спортом

Научные работники утверждают, что в ходе осуществления проектов врачам удалось зафиксировать интересную закономерность.Оказалось, что занятия спортом могут быть опасны для здоровья мужчин и женщин. Следует заметить, что инициаторами комплексных опытов стали сотрудники из Медицинского колледжа Бэйлора. Также активное участие в проектах принимали коллеги из других клинических центров. Оказалось, что выполнение физических упражнений способствует развитию диабета. Результаты осуществленных наблюдений опубликованы в журнале под названием Nature Medicine.Специалисты заметили, что, когда человек занимается спортом, его мышцы используют глюкозу в качестве «топлива». Во время сна организм начинает «питаться» жирами, увеличивая тем самым вероятность возникновения диабета.Команда исследователей заявила, что в таких условиях вероятность появления избыточного веса и других недугов возрастает в несколько раз. Благодаря осуществлению испытаний медики хотят определить оптимальное время для выполнения упражнений.