5 обследований, которые нужно пройти женщине после 40 лет

40 лет — тот самый рубеж, когда могут проявиться различные заболевания, особенно те, к которым есть генетическая предрасположенность. Чтобы этого не допустить, найдите время для пяти самых важных обследований.1. ОСМОТР У ГИНЕКОЛОГА, УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗАЕсли даже молодым девушкам, не имеющим никаких жалоб, рекомендуется ежегодно ходить на прием к гинекологу, то женщинам зрелого возраста это следует делать минимум два раза в год. Этот подход поможет выявить наличие новообразований. Статистика такова, что рак шейки матки выявляется чаще всего у женщин после тридцати пяти, поэтому важно как можно раньше узнать о возможном заболевании, чтобы вовремя начать лечение и, следовательно, иметь больше шансов на положительный результат. В группе наибольшего риска находятся те женщины, у которых был обнаружен вирус папилломы человека — серотипы 16 и 18. Современная медицина считает, что как раз они-то и повинны примерно в 70 % случаев возникновения рака шейки матки.Помните, что профилактический осмотр у гинеколога подразумевает предварительный сбор всех необходимых анализов. Запишитесь на УЗИ органов малого таза, сдайте кровь на онкомаркеры репродуктивной системы, а после этого запланируйте визит к гинекологу.2. КОНСУЛЬТАЦИЯ МАММОЛОГА, МАММОГРАФИЯПять-шесть лет назад рак молочной железы был назван самым частым видом рака у россиянок. Каждый пятый летальный исход, причиной которого было онкологическое заболевание, относился именно к раку груди. Чем старше женщина, тем, к сожалению, выше вероятность того, что у нее будет выявлено это заболевание: так, например, после 65 лет риск заполучить рак молочной железы возрастает в 150 раз по сравнению с возрастом до 30. Это один из самых красноречивых доводов, почему маммографию нужно проходить как минимум ежегодно, а то и чаще.3. КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭНДОКРИНОЛОГА, АНАЛИЗ НА УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИСегодня на земле примерно 10 % людей страдают от диабета. Мало того что это заболевание страшно само по себе (не зря его называют СПИДом 21 века), так оно еще и наносит серьезный урон другим системам жизнедеятельности больного. У диабетиков повышается риск инсультов и инфарктов, происходит закупорка сосудов, падает зрение. Усугубляет все лишний вес потенциального больного, курение и употребление пищи, богатой быстрыми углеводами и насыщенными жирами.Если сочетание «нездоровый образ жизни» — это про вас, если вы имеете генетическую предрасположенность к диабету, вам стоит периодически проверять кровь на наличие повышенного сахара и просто записаться к эндокринологу. У него вы сможете выяснить, какой тип диабета для вас наиболее страшен, а также нет ли у вас каких-либо аномалий и рисков, связанных с этой болезнью.4. КОНСУЛЬТАЦИЯ КАРДИОЛОГА, ЭКГПовышенный холестерин, вредные привычки, отсутствие физических нагрузок — все это может привести к тому, что жизненно важные процессы организма начнут замедляться. Согласно цифрам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от болезней сердца умирает около 18 миллионов человек. Особенно это касается стран с низким уровнем дохода населения. Большинство сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить или, по крайней мере, успешно лечить, если выявить их на ранних стадиях. Поэтому список врачей, обязательных к посещению хотя бы раз в год, должен обязательно включать и кардиолога.5. ДЕНСИТОМЕТРИЯК сорока годам у человека снижается плотность костей, что в медицине носит название остеопороза. Он чреват получением переломов и травм. Сегодня от остеопороза страдает примерно 15 миллионов россиян. В силу особенностей строения организма женщины подвержены этому недугу в три раза чаще, чем мужчины. Одно из самых неприятных последствий — перелом шейки бедра.Основные факторы, способствующие снижению плотности костей, — это высокий рост или худоба, а также климакс и прием гормональных контрацептивов. Выявить остеопороз и склонность к нему поможет комплексное обследование, нацеленное на определение плотности костной ткани, — оно называется денситометрия. Важно помнить, что во время беременности или в период кормления грудью денситометрия противопоказана.