Эксперты выяснили, какое телосложение у мужчин наиболее привлекательно женщинам

Как оказалось, от строения типа "папочка" девушки без ума.

Аналитики известного портала проанализировали статистику запросов и просмотров контента и составили телесный портрет так называемого идеального мужчины, информирует Хроника.инфо со ссылкой на ICTV.

Итак, если опираться на запросы пользовательниц, то полноватый и с волосатой грудью мужчина – это “идеал” для представительниц прекрасного пола.

Именно такой результат аналитики получают, совмещая два самых популярных женских запроса на портале — hairy (“волосатые”) и daddy (“папочка”).

– У вас завалялся абонемент в свортзал? Теперь его точно можно выбросить, – шутят авторы исследования.

К слову, другие ученые определили, почему и когда у людей пропадает интерес к сексу.
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