Назван лучший продукт для профилактики рака груди

Грецкие орехи сокращают риск развития рака груди.Американские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что всего несколько грецких орешков в день способствуют снижению риска развития рака груди у женщин.Автор исследования Илэн Хардмэн сообщила, что у мышей, которых кормили грецкими орехами, не только значительно снижался риск возникновения рака, но и сокращались в размерах и количестве опухоли у тех животных, которые уже болели раком. Эти уменьшения особенно важны, если учитывать то, что мыши были генетически запрограммированы для развития рака при высоком показателе, как добавила исследователь.В проекте Университета Маршалл Западной Виржинии, также был использован генетический анализ. Он позволил обнаружить, что использование орехов в пищевом рационе изменяло деятельность многочисленных генов, которые важны для развития рака груди как в организмах мышей, так и людей. Дело в том, что многочисленные компоненты в орехах уменьшают риск возникновения рака или замедляют его развитие.