Назван лучший продукт для профилактики рака груди
Американские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что всего несколько грецких орешков в день способствуют снижению риска развития рака груди у женщин.
Автор исследования Илэн Хардмэн сообщила, что у мышей, которых кормили грецкими орехами, не только значительно снижался риск возникновения рака, но и сокращались в размерах и количестве опухоли у тех животных, которые уже болели раком. Эти уменьшения особенно важны, если учитывать то, что мыши были генетически запрограммированы для развития рака при высоком показателе, как добавила исследователь.
В проекте Университета Маршалл Западной Виржинии, также был использован генетический анализ. Он позволил обнаружить, что использование орехов в пищевом рационе изменяло деятельность многочисленных генов, которые важны для развития рака груди как в организмах мышей, так и людей. Дело в том, что многочисленные компоненты в орехах уменьшают риск возникновения рака или замедляют его развитие.
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Добавил ignat в категорию Онкология
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