Названы три "безопасных" продукта, которые могут отравить ваш организм

Стало известно о популярных "полезных" продуктах, которые на самом деле причиняют вред здоровью.Речь идет о соленой сельди, кашах быстрого приготовления и таком деликатесе, как красная икра. Кто бы мог подумать, что эти три продукта таят в себе реальную опасность? В действительности это так и врачи рассказали, почему следует их избегать.СелёдкаЕсли вы маринуете или засаливаете сельдь самостоятельно, то можете кушать ее без опасения за свое здоровье. А вот покупать уже готовую соленую селёдку медики не рекомендуют. Особенно это касается сельди в пластиковой коробке, потому как в состав ее маринада обычно добавляют консервант "уротропин" или Е239, он же - канцероген или гексаметилентетрамин, который при расщеплении выделяет формальдегид и аммиак. Регулярно употребляя такую "полезную" селёдку, вы подвергаете свое здоровье и жизнь серьезной опасности, поэтому учитесь готовить рыбу самостоятельно.К слову, врачи рекомендуют людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, несколько раз в неделю кушать малосоленую сельдь, но опять-таки приготовленную своими руками.Красная икраДанный продукт всегда считался деликатесом и чаще всего его покупают по праздникам, дабы украсить праздничный стол красивым канапе. О пользе красной икры мало кто задумывается, а о ее вреде - так и подавно никто не подозревает.Оказывается, недобросовестные производители, которые замораживают икру для более длительного срока хранения, изначально добавляют в нее все тот же уротропин или Е239. И на баночке с икрой, если она поддельная, вы вряд ли обнаружите вредный консервант "Е239" в ее составе.В связи с этим, эксперты советуют покупать красную икру только у проверенных производителей, которые не используют запрещенные добавки в производстве недешевого деликатеса.Каши быстрого приготовленияВ этом популярном продукте вредных веществ больше, чем полезных. Любая каша полезна для пищеварительной системы, но когда ее искусственным методом "разрыхляют" для быстрого заваривания в кипятке, а также добавляют ненатуральные консерванты вместо ягод и фруктов, каша становится совершенно не полезной. Плюс ко всему, производители не жалеют сахара для таких каш, а он в свою очередь наносит непоправимый ущерб здоровью.