Прививка от гриппа может защитить сердце

Для того, чтобы защитить себя от гриппа и ОРВИ в период эпидемии, врачи рекомендуют заранее делать прививки от вируса гриппа, особенно тем потенциальным пациентам, иммунитет которых может быть слабее, чем у других. К этой группе относятся, например, дети и пожилые люди.Сам по себе грипп может быть не так уж и опасен, но осложнения после него могут привести даже к летальному исходу, не говоря уже о ухудшении состояния людей с хроническими болезнями. Эти осложнения чаще развиваются у людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Исследование, статья по итогам которого опубликована в престижном медицинском журнале JAMA, показало, что вакцинация от гриппа защищает не только собственно от гриппа, но и от обострения болезней сердца.По результатам подсчетов, проведенных специалистами из Университета Кентукки (University of Kentucky), обнаружилось, что у тех людей, которые получили прививку от гриппа, в течение года на треть реже регистрировались инсульты, сердечная недостаточность и любые другие серьезные осложнения, связанные с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, умирали такие пациенты также реже.Ученые предположили, что, возможно, грипп повышает вероятность образования тромбов и увеличивает уровень воспаления в сосудах (однако это еще не доказано). Тем не менее, профилактика гриппа положительно влияла и на здоровье сердца и сосудов. Эффект наблюдался не только при вакцинации, но и при более простых действиях, направленных на предотвращение заражения, таких, как частое мытье рук, прикрывание рта и носа при кашле или чихании или избегание контактов с возможными больными.