Обнаружен неожиданный эффект жевательной резинки?

Британские ученые провели интересный эксперимент, который показал, что жевательная резинка — это реальный помощник в избавлении песни, которая заедает в голове.Почти каждый человек сталкивался с подобной проблемой — песня играет в голове, а выкинуть ее оттуда никак не получается. Как показывает статистика, девяносто процентов населения сталкивается с этой проблемой как минимум один раз в неделю.Научные работники из Университета Ридинга решили найти способ решения данной проблемы и избавить людей от беспомощности перед возникающими назойливыми ритмами.В эксперименте приняли участие 98 респондентов, которые прослушали определенные песни и композиции.Через некоторое время участники должны были жевать резинку, стучать по предмету или просто ничего не делать. Перед добровольцами находилась кнопка, на которую нужно было нажать, если мысль об услышанной песни вновь появилась. Меньше всех на кнопку нажимали участники с жвачкой.Ученые пришли к выводу, что механическое действие ртом уменьшает фактор участия головного мозга в процессе сохранения данных. Это дает возможность избавиться от навязчивых мыслей, в том числе музыки.