Скрытые симптомы рака легких, которые должны вас насторожить

Распознать рак легких на ранней стадии способен только опытный врач-онколог.Любое онкологическое заболевание должно диагностироваться и лечиться под наблюдением врача. Медлить в данном случае или же заниматься самолечением опасно для жизни.Рак легких считается одним из самых страшных онкозаболеваний, а все потому, что его симптоматика достаточно неявная из-за отсутствия в легких болевых нервных окончаний. Собственно поэтому больной может просто не обратить внимание на то, что с ним происходит.В свою очередь врачи напоминают всем, что своевременное обращение к специалисту и экстренное начало лечения онкологии легких дает шанс больному на скорейшее выздоровление.Эти симптомы рака легких должны вас насторожить и заставить немедленно записаться на прием к онкологу и пройти обследование:1. Сонливость и ощущение усталости, которые преследуют человека даже после того, как он выспался или отдохнул.2. Одышка и учащенное сердцебиение, а также затрудненное дыхание. Эти признаки рака легких нередко списываются на ишний вес или банальную усталость.3. Плохой аппетит и постепенное похудение, к которому человек даже не стремился.4. Неприятный запах изо рта тоже может свидетельствовать о развитии злокачественной опухоли в легких.Обычно к медикам обращаются больные на 2-4 стадии рака легких, потому как первая стадия зачастую протекает бессимптомно, а вот с последующих - начинают проявляться более характерные симптомы: кровохарканье, мокрота с кровянистыми прожилками, которую врачи называют "ржавой", боли в области грудной клетки, локализующиеся с той стороны, где растет опухоль.В 10% случаев больные с раком легких обращаются к врачу уже на 4 стадии, когда имеют место быть метастазы и заболевание практически не поддается лечению.Есть и такие, кто нарочно отказывается от лечения рака легких и все эти случаи завершаются летальным исходом, но кто-то умирает через год после постановки страшного диагноза, а кто-то живет еще 5 лет, но не более.Единственной мерой своевременного обнаружения злокачественной опухоли в легких является флюорография. Медики настаивают на ее прохождении 1 раз в два года, но если человек курит, злоупотребляет спиртными напитками, живет в экологически загрязненном месте и ведет в целом неправильный образ жизни, то делать флюорографию следует раз в год.