10 симптомов заболеваний, которые можно определить по глазам

Глаза – зеркало души. Но по глазам еще и можно узнать о некоторых заболеваниях человека. Какие именно симптомы, связанные с глазами, могут стать первыми признаками заболеваний?..«Плывет» в глазахВнезапная размытость «картинки» в глазах свидетельствует о проблемах с притоком крови к глазам или головному мозгу, как например, при мигрени или при инсульте. Во втором случае предотвратить серьезные повреждения мозга и жизненно важных органов поможет немедленная медицинская помощь.Выпуклые глазаПричиной такого симптома вероятнее всего становится щитовидная железа, а точнее – ее гиперфункция (избыточный синтез гормонов). Сопутствовать этому симптому может также расстройство желудка, потеря веса и тремор рук. Усмирить щитовидку поможет медикаментозное лечение либо хирургическое вмешательство.«Пелена» перед глазамиЗатуманенное зрение и трудности с видимостью в темное время суток может быть признаком диабета, который провоцирует повышение уровня сахара в крови. Если проигнорировать этот симптом, следующим этапом может стать развитие диабетической ретинопатии (разрыв мелких кровеносных сосудов глаз). Для лечения зачастую применяет лазер, который «запечатывает» нарушенные сосуды, чтобы спасти центральное зрение, однако в таком случае может пострадать боковое зрение.Мутное кольцо вокруг роговицыПоявление кольца на внешнем краю роговицы в возрасте до 40 лет может являться признаком повышения уровня холестерина в организме до критической отметки. Если вам больше 40-ка, то вероятнее всего переживать не стоит — это линия жировых отложений, которая нарастает на радиусной поверхности глаза и помогает хрусталику фокусироваться.Опущенные векиЭто может являться признаком миастении, которая нарушает работу иммунной системы и ослабляет мышцы. Также при этом заболевании страдают лицо и горло – говорить, жевать и глотать становится все сложнее. Чтобы облегчить симптомы, вам могут предложить переливание крови и медикаментозную терапию. В редких случаях понадобится хирургическое вмешательство для удаления вилочковой железы.Пожелтение белков глазЖелтый оттенок кожи и глаз появляется при желтухе. В частности, это говорит о том, что у вас имеются проблемы с печенью и высоким уровнем билирубина. Причиной тому может стать неполноценное питание, злоупотребление алкоголем, инфекции и т.д., поэтому в первую очередь нужно обратить внимание на свой образ жизни, обратиться к врачу и пройти медицинское обследование.Дергается глазЭтот симптом вряд ли говорит о серьезном заболевании. Часто его причиной становятся нервные перегрузки – стрессы, недосыпы, переутомления, а также злоупотребление кофе и курение. Но иногда это является признаком рассеянного склероза. В таком случае ему сопутствуют трудности при ходьбе, заикание и энурез.Куриная слепотаКуриная слепота у молодых людей связана с недостатком витамина А, поэтому основное лечение – коррекция рациона. Так, вам необходимо есть больше картофеля, говяжьей печени, шпината, моркови и тыквы.Жировики на лицеПоявление на веках ксантом — желтых бугорков, которые часто путают с жировиками – означает нарушение липидного обмена в организме. В результате этого возникает атеросклероз сосудов, а в последствии – увеличивается риск развития инфарктов и инсультов.Коричневые точки на векеПоявление одной или нескольких точек на веках может означать развитие онкологии, относящейся к так называемой базально-клеточной эпителиоме. Вам необходимо срочно обратиться к специалисту, поскольку такое проявление заболевания чаще всего говорит о высоком риске развития злокачественной опухоли.