Девочки начинают принимать гормональные контрацептивы с 11 лет

Потребление противозачаточных таблеток и внутриматочных спиралей среди подростков в Германии растет в геометрической прогрессии.Знаменитая фраза древнеримского политика Цицерона “О времена! О нравы!” казалась актуальной во все времена. Но если смотреть на тенденции образа жизни современников, то приходится признавать, что год от года она приобретает все больший смысл. Несмотря на активные дискуссии о серьезных побочных эффектах гормональных контрацептивов, возраст их портебительниц продолжает неуклонно снижаться.Тревожную информацию сообщила страховая медицинская касса Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK). Информация о приеме таких средств немецкими клиентами доступна, так как страховщик обязан возмещать расходы на такие медикаменты вплоть до 20-летнего возраста застрахованного. По данным страховой кассы, рецепты на противозачаточные таблетки или внутриматочные спирали в 2017 г. уже получили 210 девушек в возрасте до 15 лет. Еще в 2015 г. таких назначений было 45. Самой младшей из получивших рецепт в текущем году исполнилось только 11 лет.Тенденция к увеличению потребления гормональных контрацептивов в Германии имеется также среди девушек в возрасте 15-16 лет. В первой половине 2017 г. уже было выдано столько же рецептов, сколько за весь 2016 г. В результате такими средствами пользуются 19% застрахованных девушек в таком возрасте. В 2015 г. эта доля составляла 8%.