Ученые объяснили женскую бисексуальность

Исследователи из Кипра сообщили, что им удалось выяснить, почему так часто женщины находят представителей своего пола сексуальными.Очень многие дамы являются бисексуалками или либо имеют какой-либо опыт в отношениях с дамами или фантазировали о нем. Кроме того, почти все женщины, в целом, считают других женщин привлекательными. В случае с мужчинами это случается намного реже, поскольку есть ряд факторов в обществе, которые не одобряют такое поведение.Ученые задались вопросом, в чем природа такого явления. Исследователь Менелаос Апостолоу рассказал, что в данном случае виной всему являются мужчины. Все дело в том, что многие женщины тянутся к другими дамам исключительно желание нравится мужчинам намного больше. Тесты показали, что женщины подсознательно считают, что такое поведение сделает их более привлекательными в глазах противоположного пола.Психологи говорят о том, что идентификация сексуальной привлекательности непосредственно среди представителей своего пола делает женщин автоматически более желанными среди мужчин. При этом, подобное поведение не свойственно для мужчин, поскольку не несет такой же нагрузки и не делает их более привлекательными в глазах дам.Правда не все ученые согласны с такими выводами, они уверены, что эта теория недостаточно изучена, поэтому намерены продолжить свои тесты по изучению женской сексуальности, чтобы лучше понять, как появляется притяжение к тем или иным людям как у женщин так и у мужчин.