Ученые рассказали, чем опасна свинина

Медики из США сообщили, что свинина может быть опасна для здоровья людей. Так, в штате Виксонсин был зафиксирован случай, когда возбудитель угрожающего заболевания был обнаружен в свинине.Возбудитель угрожающей для человека болезни обнаружили в свинине, которую намеревался продать мужчина из села. В соответствии со справкой, что выдал местный ветврач, животное перед убоем было вполне здоровым. Однако специалисты ветеринарно-санитарной лаборатории продовольственного рынка, проведя экспертизу, обнаружили в мясе и внутренних органах свиней возбудитель цистицеркозу. Опасная продукция на прилавок не попала.Признаки этой паразитарной болезни во время осмотра живого животного визуально определить нельзя. Диагноз ставят после проведения экспертизы внутренних органов. Пораженная личинками свиного цепня тушка подлежит обязательной утилизации. Мясо и сало таких животных опасны для человека. Их потребление вызывает паразитирование в тканях и органах личиночной стадии свиного цепня, что поражает центральную нервную систему, глаза и мышцы. Также проявляется параличами, инфарктом мозга, психозом и многими другими тяжелыми болезнями. Продуктами убоя одной свиньи могут заразиться десятки людей. Паразит имеет длину тела два-четыре метра.Интересно, что для свиней цистицеркоз не угрожающий. Они являются только переносчиком опасной болезни, которой заражаются от больных людей.Поэтому, чтобы не стать заложником опасной болезни, специалисты не рекомендуют покупать свинину в несанкционированных местах продажи, а только на рынках, где она проходит обязательную экспертизу.