Ученые рассказали о побочных эффектах популярного лекарства

Монтелукаст (лекарство от астмы) является одним из самых продаваемых препаратов. Ученые из Университета Гронингена установили, что многие пациенты, принимавшие данный препарат, столкнулись аллергическим гранулематозным ангиитом - редким заболеванием, поражающим преимущественно средние и мелкие кровеносные сосуды.У большинства из этих людей не было симптомов вышеупомянутой болезни до начала приема лекарства.Кроме того, прием монтелукаста оказался чреват ночным кошмарами и проблемами с психикой. 17 детей и 7 взрослых, принимавших препарат, страдали от ночных кошмаров. У 21 человека кошмары прекратились после окончания приема лекарства.Похожие результаты исследователи получили в ходе анализа базы данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Также специалисты нашли связь между приемом монтелукаста и депрессией. Однако ученые подчеркивают, что сама по себе астма тесно связана с депрессией и снижением качества жизни. Поэтому необходимы дальнейшие исследования. Специалисты призывают врачей говорить пациентам о возможных побочных эффектах монтелукаста.