Губная помада разрушает зубы и вызывает кариес

Группа ученых из Бразилии из университета Сан-Пауло провели уникальное исследование, в котором доказали, что губная помада наносит непоправимый вред. Дело в том, что губная помада не только провоцирует развитие кариеса, но и полностью может разрушить зубы.По словам ученых, большинство губных помад в своем составе имеют вредный твердый парафин. Однако небольшая концентрация не способна так пагубно навредить зубам, но если губной помадой пользоваться регулярно, то разрушение зубной эмали не избежать. Автор исследования Антонио Хабьер говорит, что твёрдый парафин остается на зубах на протяжении долгого времени.За это время мелкие частички парафина, которые имеют патогенные бактерии, постепенно разрушают зубную эмаль. Вначале на зубах возникают мелкие трещины, которые незаметны человеческому глазу, далее развивается кариес и страдает эмаль. Всего за месяц пользования губной помады, женщина может иметь большие проблемы с зубами. Чтобы уберечь зубы, ученые рекомендуют регулярно защищать эмаль специальными покрытиями.