Уникальные свойства обычного хозяйственного мыла

По словам ученых, хозяйственное мыло является не только лучшим дезинфектантом. Оно также позволяет избавиться от насморка и морщин на коже.В настоящее время, когда прилавки магазинов полны ассортимента бытовой химии до предела, на обычное стиральное мыло обращают свое внимание лишь немногие. Ученые говорят, что это настоящая ошибка. Ведь именно это моющее натуральное средство не принесет никакого вреда организму в любом возрасте, не вызовет аллергии или еще каких-то неприятностей. Мало того, 72%-е хозяйственное мыло в бруске, которое имеет вполне не приятный аромат, сможет заменить дорогостоящий крем от морщин и не менее дешевые капли для носа при насморке. Об этом говорят ученые.Для того, чтобы морщины долгое время не портили кожу, нужно два раза в неделю умываться раствором мыльной воды. Параллельно используя мыло в бане, поры на коже очистятся не хуже, чем в дорогих салонах. Ватный тампон, смоченный в мыльном растворе, быстро избавит от надоевшего насморка. Им нужно смазать внутри носовых пазух. Ученые открыли давно забытый секрет для женщин. Именно стиральное мыло заменит прекрасной половине население самый дорогой интим-гель.