Дерматологи расскрыли секрет красивой и здоровой кожи

Известный британский дерматолог Анджали Мато рассказал, какие на первый взгляд несущественные привычки могут изменить состояние кожи. Также эксперт открыл основные секреты красивой и здоровой кожи лица без прыщей.Анджали Мато советует регулярно протирать экран смартфона. Микробы, которые живут на его поверхности, могут провоцировать раздражение и сыпь. Дерматолог советует принимать душ не более 10 минут, включая прохладную воду. Потому что горячая, да еще в сочетании с гелем для душа, разрушает липидный барьер кожи, из-за чего она теряет влагу и становится уязвимой к агрессивным факторам окружающей среды.Кроме того, следует регулярно мыть мочалку для душа и спонжи для макияжа. Принимать душ важно сразу же после спортивной тренировки. Пот, выделяемый во время занятий, трение от одежды и разогретое тело, все это может привести к тому, что на спине и в зоне декольте появятся прыщи.