Дерматологи расскрыли секрет красивой и здоровой кожи
Анджали Мато советует регулярно протирать экран смартфона. Микробы, которые живут на его поверхности, могут провоцировать раздражение и сыпь. Дерматолог советует принимать душ не более 10 минут, включая прохладную воду. Потому что горячая, да еще в сочетании с гелем для душа, разрушает липидный барьер кожи, из-за чего она теряет влагу и становится уязвимой к агрессивным факторам окружающей среды.
Кроме того, следует регулярно мыть мочалку для душа и спонжи для макияжа. Принимать душ важно сразу же после спортивной тренировки. Пот, выделяемый во время занятий, трение от одежды и разогретое тело, все это может привести к тому, что на спине и в зоне декольте появятся прыщи.
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