Какие бактерии обитают на наших телефонах и как их правильно дезинфицировать?

На поверхности наших телефонов обитает больше бактерий и вирусов, чем на поверхностях в общественных туалетах, утверждают многие ученые. На корпусе и экране любого сотового телефона можно найти не только микрочастицы фекалий, слюны и мочи, но и целые колонии опасных микроорганизмов.Какие именно бактерии обитают на сотовых телефонах?Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) – опасная бактерия, которая может вызывать развитие гнойно-воспалительных процессов практически во всех органах. Большинство штаммов золотистого стафилококка уже устойчивы к большинству антибиотиков, а потому с большим трудом поддаются лечению.Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) – бактерия, которая может поражать самые разные органы и вызывать целый ряд серьезных заболеваний. Как и в предыдущем случае, эта бактерия обладает невероятной устойчивостью к антибиотикам.Кишечная палочка (Escherihia coli) – очень расористраненный микроорганизм, который населяет кишечник человека, но при попадании в другие органы провоцирует развитие патологий. Некоторые штаммы кишечной палочки вызывают кишечные инфекции с диареей, рвотой и всеми симптомами интоксикации.Фекальный энтерококк (Enterococcus faecalis) – бактерия, которая в норме обитает в кишечнике человека и не причиняет ему вреда. Но при ослаблении иммунитета может стремительно размножаться и вызывать серьезные воспалительные заболевания.Коринебактерии (Corynebacterium) – микроорганизмы, вызывающие пищевые отравления с симптомами дизентерии. Они также могут инфицировать раны и провоцировать воспаления мочевыводящих и дыхательных путей.Как дезинфицировать телефон?Ученые не рекомендуют посещать общественные туалеты с телефоном в руке. Если Вы собираетесь в общественный туалет, спрячьте телефон подальше, а после туалета тщательно промойте руки с мылом – только потом можно трогать телефон.Регулярно протирайте телефон специальными дезинфицирующими салфетками.Если на телефоне есть чехол, хотя бы раз в неделю снимайте его и протирайте ватными дисками, увлажненными спиртосодержащим раствором.