5 распространенных симптомов рака
Непроходящая боль
Любая боль, не проходящая в течение нескольких суток, должна насторожить, независимо от того, какая часть тела болит. Боли в конечностях тоже заслуживают внимания, ведь они могут указывать на заболевания костей. Итак, если Вы ощущаете боль, которая не проходит уже несколько дней, даже после приема обезболивающих средств, запишитесь на прием к врачу.
Шишки и уплотнения на коже
Другим симптомом рака могут быть шишки или уплотнения на коже (хотя их появление может быть связано и с чем-то другим). Уплотнения в груди (в том числе совершенно безболезненные), например, могут быть как доброкачественными, так и злокачественными.
По словам Дуайта МакКи, если Вы заметили на своей коже что-то подобное, лучше перестраховаться и обратиться к врачу.
Постоянная усталость
На раковые заболевания может также указывать постоянная усталость, которая беспокоит человека почти всегда, хотя он нормально высыпается, не меняет своего питания и не находится в депрессии.
Потеря веса
Потеря веса у человека, который не пытается худеть и ничего не делает для похудения, тоже может указывать на раковые опухоли.
Изменения формы и цвета родинок
Еще один распространенный признак рака – изменения в форме или в окраске родинок. Если Вы заметили такой симптом, обязательно обратитесь к дерматологу или онкологу.
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