5 распространенных симптомов рака

Разные виды рака проявляются у всех по-разному, а некоторые не проявляются вообще – до самых поздних стадий. Тем не менее, специалист по исследованию и лечению онкологических заболеваний Дуайт МакКи выделил несколько симптомов, которые могут указывать на наличие онкологических заболеваний.Непроходящая больЛюбая боль, не проходящая в течение нескольких суток, должна насторожить, независимо от того, какая часть тела болит. Боли в конечностях тоже заслуживают внимания, ведь они могут указывать на заболевания костей. Итак, если Вы ощущаете боль, которая не проходит уже несколько дней, даже после приема обезболивающих средств, запишитесь на прием к врачу.Шишки и уплотнения на кожеДругим симптомом рака могут быть шишки или уплотнения на коже (хотя их появление может быть связано и с чем-то другим). Уплотнения в груди (в том числе совершенно безболезненные), например, могут быть как доброкачественными, так и злокачественными.По словам Дуайта МакКи, если Вы заметили на своей коже что-то подобное, лучше перестраховаться и обратиться к врачу.Постоянная усталостьНа раковые заболевания может также указывать постоянная усталость, которая беспокоит человека почти всегда, хотя он нормально высыпается, не меняет своего питания и не находится в депрессии.Потеря весаПотеря веса у человека, который не пытается худеть и ничего не делает для похудения, тоже может указывать на раковые опухоли.Изменения формы и цвета родинокЕще один распространенный признак рака – изменения в форме или в окраске родинок. Если Вы заметили такой симптом, обязательно обратитесь к дерматологу или онкологу.