Вся правда об энергетических напитках

Совсем недавно на рынках появились энергетические напитки, которые с невиданной скоростью начинают набирать популярность, особенно в среде молодёжи. Баночка напитка на первых порах снимает как рукой сон, без неё уже нельзя представить подготовку к экзамену или шумную ночную вечеринку. А если выпить сразу несколько баночек, то эффект превзойдёт все ожидания. Но так ли всё хорошо и безоблачно в употреблении энергетиков? Откуда берётся чудодейственная энергия?Энергетический напиток: составПо вкусу в баночке находиться жидкость, очень напоминающая лимонад. На самом деле так оно и есть, но в баночке энергетического напитка содержатся и вещества, обеспечивающие необходимый эффект. Какие это вещества?В первую очередь, это кофеин, который повышает давление, ускоряет работу внутренних органов и высвобождает ресурсы. Также там содержатся вещества, обеспечивающие улучшение обмена веществ (таурин) и другие кофеиносодержащие добавки (гуарана). Помимо этого, в энергетический напиток добавлен ряд витаминов (но там далеко не полный список необходимой дневной нормы, а лишь полезные для достижения поставленной задачи), а также сахар.Вообще энергетические напитки можно разделить на два вида: витаминные и кофеиновые. Витаминные напитки содержат больше витаминовых добавок, которые полезны при больших физических нагрузках (например, спортсмены), а кофеиновые, наоборот, содержат больше кофеина, так что принимать его лучше людям, которые сталкиваются больше с умственными нагрузками.Основа действия и вред энергетиковВся правда об энергетических напиткахПриём энергетического напитка даёт заметное взбодрение, увеличивает скорость реакции, выносливость, улучшает настроение, повышает работоспособность. Причём, в отличие от кофе действие после приёма длится дольше, а удобную баночку можно носить с собой практически везде.При приеме больших доз может дать эффект сравнимый с лёгким наркотическим опьянением за счёт перегрузки нервной системы.Но за счёт чего всё это даётся? На самом деле энергетический напиток не содержит в себе никакой энергии, достаточно внимательно почитать этикетку. Достигается результат за счёт высвобождения энергии, которую щедро приберегал на чёрный день ваш организм.Поэтому МирСоветов может вас уверить, что заявления производителей об абсолютной пользе их продукта, мягко говоря, не соответствуют действительности.Итак, взяв в долг сил у организма, рано или поздно вам придётся их отдавать. Причём отдавать отходным периодом в течение нескольких дней (чем больше вы употребили, тем дольше будет отход). Конечно, если вы употребляете энергетический напиток максимум раз в месяц – то употребление одной баночки станет для вас приятным подъёмом. Но если вы пьете его очень часто, то ваш организм не сможет восстанавливаться. К тому же, вам придётся потреблять всё большие и большие дозы, чтобы истребовать у организма ещё чуток лишних сил – вред от употребления в таких случаях очевиден.Вся правда об энергетических напитках Вещества, входящие в состав энергетических напитков, являются возбудителями нервной системы и поэтому отгоняют у вас желание поспать. Но в тоже время наши нервы могут расшататься таким способом, что сможет привести к целому ряду заболеваний.Энергетические напитки повышают давление и уровень сахара в крови. Также они вредны, поскольку способствуют износу сердечнососудистой системы.Кофеин по своей сути обладает определённым наркотическим свойством. Помимо взбодрения он вызывает привыкание и зависимость. Кроме того, в будущем, для достижения нужного эффекта вам придётся постоянно увеличивать дозу этого вещества.Правила употребленияПравила употребления энергетических напитков Не хочу сказать, что энергетические напитки – это плохо и их лучше не употреблять. Да, беременным женщинам, детям, подросткам, пожилым людям, людям, страдающим от гипертонии, сердечнососудистых заболеваний, глаукомы, расстройств сна, повышенной возбудимостью и чувствительностью к кофеину лучше воздержаться от употребления этого напитка. Иногда бывают такие ситуации, когда нужны силы, а их нет. Вот тогда на помощь приходят такие энергетики.Во-первых, не стоит применять энергетические напитки в количествах больше, чем 2 баночки в день, а лучше всего не более одной. Если на вас не действует такая доза, то МирСоветов в таком случае советует дать организму отдохнуть и немного отвыкнуть от приёма этих препаратов.Не желательно смешивать энергетический напиток с алкоголем, так как эти два вещества дают противоположные эффекты. Энергетик – разгоняет нервную систему, а алкоголь тормозит. К тому же вещества, входящие в состав этих напитков усиливают отравляющее действие алкоголя на организм.Лучше не употреблять энергетические напитки после физических нагрузок, так как сердце уже работает на повышенной частоте, а напиток заставит его ещё дальше разогнаться.Давайте возможность организму на восстановление. После исчерпания внутренних запасов вам нужно время, чтобы их вернуть. Хорошо питайтесь в период восстановления. Чем дольше вы работали в «ускоренном» темпе, тем больше времени вам может понадобиться на восстановление резервов.Спать ночью – это нормальное человеческое поведение, запрограммированное природой. Если вы считаете, что вам удалось её обмануть баночкой энергетического напитка – то вы ошибаетесь. Поэтому применение энергетиков может нарушить внутренний ритм работы организма, что может привести в последующем к серьёзным заболеваниям.