Определяем болезни по ногтям

«Руки – самая честная часть женщины: они расскажут то, что никогда не выдаст ее язык» - шутят французы, намекая, что по рукам можно узнать тщательно скрываемый возраст. На самом деле руки гораздо красноречивее. По состоянию рук, а особенно ногтей, можно судить о расстройствах в организме человека.По ногтям можно диагностировать нарушения работы организма и некоторые заболевания+ Если окраска ногтей неравномерная, синюшная или более бледная, чем цвет кожи, есть основания подозревать нарушение в системе кровообращения.+ Поперечные борозды на поверхности ногтя говорят о недавно перенесенном тяжелом инфекционном заболевании.+ Продольные рубцы на ногтях – признак несбалансированного питания.+ Горизонтальные вмятины или ямки остаются после резкого, неблагоприятно сказавшегося на организме, изменения диеты.+ Ломкость ногтей чаще всего вызывает частый контакт с агрессивными моющими средствами. Другая более серьезная причина ломкости ногтей – нарушение обмена веществ.+ Белые пятнышки на ногтях указывают на переизбыток сахара в крови (возможно, начинающийся диабет).+ Желтые пятна или полное пожелтение ногтя говорит о нарушении жирового обмена, а также могут свидетельствовать о заболеваниях дыхательных путей.+ Появления выпуклостей, напоминающих мелкие жемчужины, - признак затянувшегося вирусного заболевания.+ Вогнутые ногти (ложкообразные) могут быть признаком анемии, вызванной недостатком железа в организме.+ Лунки ногтей становятся белесыми или перламутровыми, если кожа получает недостаточное питание.+ Ногти начинают слоиться или расщепляться, если есть неполадки в работе яичников.По ногтям можно установить и приблизительное время появления отклонений в работе того или иного органа. За неделю ногти на руках отрастают примерно на 1 мм, а полный цикл жизни ногтя человека составляет около 6 месяцев. Исходя из этого, можно сделать вывод, что отклонение, из-за которого образовались показавшиеся около лунки пятнышки или бороздки, появилось около 3 месяцев назад.