Определяем болезни по ногтям
По ногтям можно диагностировать нарушения работы организма и некоторые заболевания
+ Если окраска ногтей неравномерная, синюшная или более бледная, чем цвет кожи, есть основания подозревать нарушение в системе кровообращения.
+ Поперечные борозды на поверхности ногтя говорят о недавно перенесенном тяжелом инфекционном заболевании.
+ Продольные рубцы на ногтях – признак несбалансированного питания.
+ Горизонтальные вмятины или ямки остаются после резкого, неблагоприятно сказавшегося на организме, изменения диеты.
+ Ломкость ногтей чаще всего вызывает частый контакт с агрессивными моющими средствами. Другая более серьезная причина ломкости ногтей – нарушение обмена веществ.
+ Белые пятнышки на ногтях указывают на переизбыток сахара в крови (возможно, начинающийся диабет).
+ Желтые пятна или полное пожелтение ногтя говорит о нарушении жирового обмена, а также могут свидетельствовать о заболеваниях дыхательных путей.
+ Появления выпуклостей, напоминающих мелкие жемчужины, - признак затянувшегося вирусного заболевания.
+ Вогнутые ногти (ложкообразные) могут быть признаком анемии, вызванной недостатком железа в организме.
+ Лунки ногтей становятся белесыми или перламутровыми, если кожа получает недостаточное питание.
+ Ногти начинают слоиться или расщепляться, если есть неполадки в работе яичников.
По ногтям можно установить и приблизительное время появления отклонений в работе того или иного органа. За неделю ногти на руках отрастают примерно на 1 мм, а полный цикл жизни ногтя человека составляет около 6 месяцев. Исходя из этого, можно сделать вывод, что отклонение, из-за которого образовались показавшиеся около лунки пятнышки или бороздки, появилось около 3 месяцев назад.
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