Определяем болезни по ногтям

«Руки – самая честная часть женщины: они расскажут то, что никогда не выдаст ее язык» - шутят французы, намекая, что по рукам можно узнать тщательно скрываемый возраст. На самом деле руки гораздо красноречивее. По состоянию рук, а особенно ногтей, можно судить о расстройствах в организме человека.

По ногтям можно диагностировать нарушения работы организма и некоторые заболевания

+ Если окраска ногтей неравномерная, синюшная или более бледная, чем цвет кожи, есть основания подозревать нарушение в системе кровообращения.

+ Поперечные борозды на поверхности ногтя говорят о недавно перенесенном тяжелом инфекционном заболевании.

+ Продольные рубцы на ногтях – признак несбалансированного питания.

+ Горизонтальные вмятины или ямки остаются после резкого, неблагоприятно сказавшегося на организме, изменения диеты.

+ Ломкость ногтей чаще всего вызывает частый контакт с агрессивными моющими средствами. Другая более серьезная причина ломкости ногтей – нарушение обмена веществ.

+ Белые пятнышки на ногтях указывают на переизбыток сахара в крови (возможно, начинающийся диабет).

+ Желтые пятна или полное пожелтение ногтя говорит о нарушении жирового обмена, а также могут свидетельствовать о заболеваниях дыхательных путей.

+ Появления выпуклостей, напоминающих мелкие жемчужины, - признак затянувшегося вирусного заболевания.

+ Вогнутые ногти (ложкообразные) могут быть признаком анемии, вызванной недостатком железа в организме.

+ Лунки ногтей становятся белесыми или перламутровыми, если кожа получает недостаточное питание.

+ Ногти начинают слоиться или расщепляться, если есть неполадки в работе яичников.

По ногтям можно установить и приблизительное время появления отклонений в работе того или иного органа. За неделю ногти на руках отрастают примерно на 1 мм, а полный цикл жизни ногтя человека составляет около 6 месяцев. Исходя из этого, можно сделать вывод, что отклонение, из-за которого образовались показавшиеся около лунки пятнышки или бороздки, появилось около 3 месяцев назад.
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