Ученые рассказали, что повлияло на микрофлору человека

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Дрожжи окружают себя трудной для усвоения структурой — так называемыми клеточными стенками. Тем не менее, кишечные бактерии, называемые Bacteroides thetaiotaomicron могут расщеплять сложные углеводы, называемые альфа-маннаны, которые содержатся в клеточных стенках хлебных и пивных дрожжей.Международная команда исследователей из Европы и США вырастила несколько различных видов кишечных бактерий в лаборатории, заставив их питаться лишь природными полисахаридами — альфа-маннанами из дрожжей. Бактерии выжили, и дальнейшие тесты выявили сложнейший химический процесс, который они используют для того, чтобы перерабатывать альфа-маннаны (их способны расщеплять лишь несколько микроорганизмов).Исследование свидетельствует о том, что ферментированные продукты, включая хлеб и соевый соус, а не только алкогольные напитки, изменили нашу биологию, или, по крайней мере, биологию тех микроскопических существ, которые живут в постоянном контакте с нами. До изобретения ферментированных продуктов питания и напитков микрофлора в кишечнике человека была совершенно иной, но с появлением альфа-маннанов кишечные бактерии сумели адаптироваться.