14 незаметных симптомов рака

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Данные симптомы рака очень похожи на «обычные» боли, поэтому их легко проигнорировать.Обратите внимание: если эти симптомы повторяются у вас хотя бы месяц и вы не можете найти им простое объяснение каждый раз — идите к врачу, не откладывая.Боль в животе или изжогу один-два раза можно списать на плохую еду. Если вы едите разное, а боль появляется независимо ни от чего, это опасно. Очень, очень опасно.ИЗЖОГАЧастая изжога, независимо от вида пищи, или постоянная боль в груди могут означать рак пищевода.ИЗМЕНЕНИЯ СОСКОВСплющенные, втянутые или повернутые. А равно растрескавшиеся без грудного вскармливания — одни из распространенных симптомов рака груди у женщин.БОЛЕЗНЕННЫЕ МЕСЯЧНЫЕКроме рака это может означать поликистоз яичников, полип, эндометриоз и еще кучу неприятных, пусть и не смертельных заболеваний. Терпеть не нужно. Нельзя.БОЛЕЗНЕННОСТЬ ГРУДИЖар, покраснение, опухание грудей или изменения кожи на груди могут означать начало рака.ПРОБЛЕМЫ С ГЛОТАНИЕМЗатрудненное глотание чаще всего означает рак пищевода или рака горла (если у вас нет признаков простуды). Но также это может быть одним из первых признаков рака легких. Хриплый голос или ощущение давления на горло может быть ранним признаком рака щитовидной железы.ТЕСТИКУЛЯРНЫЙ ОТЕКЛюбые опухоли яичек, независимо от того, связаны они с травмой или нет, требуют осмотра врача. Раковые опухоли яичек почти всегда безболезненны. Характерно, что при раке яичек обычно нет комка в опухоли. Как раз из-за того, что всех мужчин успокаивает, и стоит побеспокоиться!РАССТРОЙСТВО ЖЕЛУДКАМожет означать рак печени, если у вас частые спазмы или колоректальный рак при постоянной тяжести в животе или рвоте.НЕОБЪЯСНИМАЯ ПОТЕРЯ ВЕСАБез видимых причин, зависящих от вас (нагрузки, диета), это указывает на возможный рак органов пищеварения. По всей длине от желудкам до толстой кишки.ОДЫШКАРак легких или щитовидной железы? Не имеет значения, курите ли вы.Вздутие живота, газы, изжога и затрудненное дыхание по этой причине — могут показывать на рак желудка.ПРОБЛЕМЫ КИШЕЧНИКАЗапор, диарея и изменения в стуле (кровь, цвет) могут быть признаками рака. Условие для беспокойства – происходят ли они без видимых причин (диета, смена питания или прием лекарств) дольше нескольких дней.ЗАТРУДНЕНИЯ МОЧЕИСПУСКАНИЯ И ИМПОТЕНЦИЯСамый частый признак рака простаты у мужчин. Невозможность усилием воли прервать поток мочи относится сюда же.По мере развития рака усиливается половая дисфункция.УСТАЛОСТЬОбщая необъяснимая усталость. В сочетании с любыми другими симптомами из этого списка может означать рак соответствующего органа.ОЗНОБ И ЛИХОРАДКАВысокая температура, испарина может указывать на лейкемию,НОГТИКоричневая или черная полоса, точка под ногтем может означать рак кожи, в то время как увеличенные концы пальцев с искривленными ногтями могут быть признаком рака легких. Бледные или белые ногти могут означать, что ваша печень не функционирует должным образом. И возможно, из-за рака.