3 вкусных натуральных средства для профилактики гипертонии

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Существует целый ряд условий, оказывающих влияние на возникновение и развитие повышенного артериального давления. Около шестидесяти процентов взрослых людей имеет те или иные факторы риска гипертонии, причем у половины из них присутствует более одного фактора, в результате чего суммарный риск заболевания значительно увеличивается.Вместе с тем в профилактике гипертонии полезно использовать натуральные средства, которые не только полезные, но и вкусные.Рецепт 1Смешайте по 1 стакану свежего морковного сока, сока хрена, меда и сок 1 лимона. Состав перемешайте деревянной ложкой в эмалированной кастрюле, переложите в литровую банку и храните закрытой на нижней полочке в холодильнике. Перед употреблением взбалтывайте.Принимайте по 1 ч. л. 3 раза в день до еды, либо спустя 2–3 часа после еды. Курс лечения – 45 дней. При необходимости через месяц перерыва курс можно повторить.Рецепт 2Залейте 2 ст. л. высушенной или свежей кожуры лимона 400 мл воды, прокипятите на слабом огне в закрытой посуде 30 минут, дайте настояться 10 минут при комнатной температуре, процедите и принимайте по 100 г 3 раза в день за 30 минут до еды.Рецепт 3Пропустите через мясорубку 2 средних лимона и 2 апельсина. Смесь смешайте с 2 ст. л. меда, выдержите в стеклянной банке сутки при комнатной температуре и поставьте в холодильник. Принимайте по 2–3 ч. л. в день.