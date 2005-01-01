Чем соя опасна для крыс и для людей?

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Пока ученые пытаются то пугать, то успокаивать перспективами употребления продуктов из генетически-модифицированных растений или животных, они потихоньку уже давным—давно вошли в рацион жителей не только высокоразвитых стран.Между тем, генетики до сих пор так и не дали окончательный ответ на вопрос: безопасно ли потребление таких продуктов для самих граждан и их потомков? Пример тому – чехарда полностью противоположных по смыслу сообщений информагентств.«Доктор Тердж Траавик из Норвегии объявил о результатах исследования генетических измененных культур на здоровье человека», сообщает Медицинский калейдоскоп. «Он сделал три тревожных открытия. Во-первых, филиппинские фермеры, живущие в местах, где растет генетически модифицированная кукуруза, встретились с необычной болезнью, которая может быть реакцией на токсин в пыльце этого растения.Во-вторых, испытания на крысах показали, что вирус мозаики цветной капусты, который используется в зерновых генетически измененных культурах для включения чужого гена в геном растения, найден неповрежденным в клетках тканей некоторых из подопытных животных. Ранее считалось, что такое невозможно, и потому метод был принят в промышленной биотехнологии как безопасный.В-третьих, такой вирус может быть активным. Это означает, что он мог потенциально включить какую-либо бездействующую ДНК в нашем собственном геноме. Доктор Траавик предполагает, что это открывает возможность пробуждения опасных вирусов, которые долго бездействовали в нашей ДНК».Однако буквально через пару дней после этого сообщения, Европейское управление по безопасности продуктов питания признало безвредным употребление в пищу мяса и молока генетически модифицированных животных.«Крайне маловероятно, что существует какая-либо разница в плане продовольственной безопасности между продуктами, полученными от клонов и их потомства, в сравнении с теми, что произведены обычным способом», - говорится в заключении экспертов.Как передает УНИАН, «вердикт специалистов не означает автоматического разрешения на продажу генетически модифицированных мяса и молока в Европе. Исполнительный орган ЕС - Европейская комиссия, которой подчиняется управление - примет решение в мае после консультаций с властями всех 27 стран-членов Евросоюза.«Мы очень серьезно относимся к безопасности продуктов питания, так что мы подождем, пока будут высказаны все точки зрения и изучим общественное мнение», - говорится в заявлении пресс-секретаря еврокомиссара по сельскому хозяйству Маркоса Киприану.Еврокомиссия занялась вопросом о генетически модифицированных продуктах животноводства после того, как в прошлом году ведомство по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США узаконило их потребление».Не менее полярные мнения высказываются и на страницах научной периодики. Так, одним из последних, наиболее ярких поводов к дискуссии послужили работы российского ученого Ирины Ермаковой, которая провела ряд экспериментов по влиянию ГМО на рост и выживаемость потомства крыс.Ее позиция выглядит следующим образом.Генетически модифицированные продукты содержат материал, не присущий им в природных условиях, и входящий, таким образом в наш ежедневный рацион. Для ясного понимания эффекта, который трансгенные растения могут произвести на животных и людей, исключительно важно изучить их влияние на различные организмы в течение нескольких поколений. На данный момент (Ermakova, 2005) известно мало научных работ по этой тематике.Зарегистрировано несколько вредоносных эффектов ГМО на метаболизм. Картофель, модифицированный путем введения гена инсектицидного белка из семейства лектинов, приводил к остановке роста крыс, влиял на работу жизненно важных органов, в частности почек, тимуса, мышц, и повреждал пищеварительную и иммунную систему. Подобный эффект генетически модифицированного картофеля на крыс был зарегистрирован в Институте Питания в России.Описано также значительное влияние ГМ—сои на клетки печени, поджелудочной железы и половых органов. Ранее считалось, что ГМ—компоненты трансформированных растений вместе с чужеродным генетическим материалом полностью разрушаются в процессе пищеварения животных и людей. Однако, как полагают в настоящий момент, чужеродная и модифицированная ДНК являются более стойким при пищеварении.Модифицированная ДНК зарегистрирована в микрофлоре пищеварительной системы и слюны. Чужеродная ДНК способна во фрагментированном состоянии оставаться или проникать через стенку желудочно-кишечного тракта и достигать клеточного ядра лейкоцитов (клеток крови), клеток селезенки и печени, а также сердца, мозга и репродуктивной системы взрослых и новорожденных мышей. Поэтому исследователи полагают, что такая ДНК может быть потенциальным мутагенным фактором для развивающегося организма. Однако другие исследователи не обнаружили отрицательного эффекта трансгенной клещевины на различные этапы развития половых органов.Принимая во внимание отсутствие исследований по влиянию ГМО репродуктивную функцию млекопитающих, И. Ермакова и др. решили исследовать эффект наиболее широко распространенных ГМО на уровень рождаемости, смертности и прибавление веса детенышей крыс, в том случае, если у самок была диета из семян или экстрактов белков ГМ сои. Данная соя была модифицирована введенным геном (5-енолпирувилшикимат-3-фосфат синтазы ), который обеспечивает стойкость к гербициду глифосату. Длительность диеты ГМ сои у самок составляла 2 недели. Пятикратное повторение эксперимента с использованием 48 самок, 52 самцов и 396 детенышей дало принесло похожие результаты.Употребление самками ГМ—сои приводило к гибели более 50% детенышей, рожденных к 3 недели лактации, тогда как при кормлении обычной соей погибло трое детенышей из 33. Потомство продолжало гибнуть и вне периода лактации и было не способно давать второе поколение. 36% выживших детенышей, матери которых питались трансгенной соей, весили менее 20 г, тогда как у самок с нормальной диетой таких детенышей насчитывалось всего 6,7%. Вес 3-недельных детенышей при употреблени самками ГМ—сои был в 1,5 раза меньше. Размер и развитие внутренних органов (печени, легких, сердца, почек, селезенки), за исключением мозга, были незначительными у данного выводка. Таким образом, согласно исследованиям И. Ермаковой и др., ГМ соя негативно влияет на новорожденных особей.Далее последовало широкое обсуждение результатов данного эксперимента в научных кругах и Интернете. Более 500 организаций цитировали данную статью как доказательство потенциальной токсичности ГМ продуктов. Последовала публикация комментариев ученых, работающих в данной области исследований, по поводу вышеописанного эксперимента: Брюса М. Часси, Л. Вала Гиддингса, Алана МакХугена и Вивиана Мосеса.Ученые считают, что компания, в которой приобриталась трансгенная соя и ее белковые экстракты, не обеспечивает 100%-но трансгенной сои. Соя могла быть смесью трансгенной и не трансгенной, и, более того, различных сортов. Более того, контрольный сорт сои, использованный в эксперименте, не является питательным эквивалентом трансгенного.Ермакова не показала, что данный сорт сои не содержит гена 5-енолпирувилшикимат-3-фосфат синтазы или его белкового продукта. Таким образом, следовало бы уточнить «нетрансгенность» контрольного образца сои. Необходимо также установить состав питательных веществ контрольной и тестовой диет, чтобы показать, что каждая из них эквивалентна по питанию. Важно также измерить содержание изофлавонов, поскольку неравнозначность данного псевдо-эстрогенного компонента может существенно влиять на результаты по рождаемости и росту подопытных животных.Высказывались также сомнения по поводу неравнозначности кормления животных. Самцы, помещенные на 3 дня в клетку с самками, могли употреблять в пищу трансгенную сою, снижая доступ самок к последней. Протокол эксперимента также не может дать точных данных по поводу количества пищи (ГМ или не-ГМ), поступившей в самок, и обуславливает больший разброс в результатах. Не известно также, поступало ли адекватное количество пищи к самкам и детенышам во время эксперимента. Не ясно, соответствовал ли объем пищи количеству детенышей. Более того, вес детенышей измерялся 2 недели от рождения, тогда как принято измерять последний спустя 3 недели.Не проанализированы уровни воздействия внешней среды: уровень звука, температура, увлажненность, освещенность, время дня, запахи и отвлекающие факторы. Нет также данных по поведению животных. Не показаны время и причины смерти детенышей. Причины чрезвычайно высокой смертности последних в контрольных экспериментах также не понятны. Нет также результатов вскрытия. Наиболее ясной причиной смертности ученые считают низкий уровень постановки и проведения эксперимента. Не ясны также причины аномалий веса тела и органов контрольных животных. Не известно, достигли ли животные репродуктивного возраста и была ли прервана беременность самок. Нет также данных по влиянию не-ГМ сои на репродуктивность самок. Данные, приведенные Ермаковой, могут объясняться плохим уровнем питания и здоровья животных, а также проблемами в сожительстве самок и самцов (Nature Biotechnology, vol. 25 (9)).Проанализировав замечания ученых, Ермакова дала такой ответ (Nature Biotechnology, vol. 25 (12)). Качественный анализ, проведенный Ермаковой и др., засвидетельствовал 100% трансгенность ГМ сои. Не наблюдалось существенных отличий в количестве детенышей у отдельно взятой самки. Клетки с животными были помещены в одной комнате в одинаковых условиях, что, таким образом, не влияет на разницу в здоровье между самками, употребляющими и не употребляющими ГМ—сою.Самкам, употреблявшим сою с самцами, давалось дополнительное количество последней. Более того, детеныши взвешивались как спустя 2 недели, так и 1 – 2 месяца после рождения. Потомство характеризовалось ухудшенной памятью. Интересно, что самцы, ровно как и детеныши мужского пола первого поколения, были менее подвижны и стремились к темноте, что прямо противоположно поведению самок и детенышей женского пола первого выводка. И. Ермакова предполагает, что данный эффект связан с повышенным количеством фитоэстрогенов в ГМ—сое.И. Ермакова прекрасно понимает подобную реакцию ученых на ее работу, поскольку в создание и использование ГМО были вложены большие деньги. Однако и без этого проблема ГМ организмов остается весьма актуальной на сегодняшний день. В научной литературе имеется множество статей, авторами которых были получены различные или прямо противоположные результаты. Поэтому, прежде чем употребить в пищу трансгенный организм, надо призадуматься – а стоит ли лишний раз вредить здоровью.