Чем опасен воздух в метро?
Недавнее исследование в стокгольмском метро показало, что частицы, которые выделяют в воздухе подземки, намного опаснее образующихся при сгорании в автомобильных выбросах и древесном топливе.
Ученые сравнили влияние разных микрочастиц на искусственно выращенные клетки легких. Результаты исследования показали, что в воздухе метро содержатся очень много частиц железа, которые образуются в результате трения колес о рельсы.
Когда эти частицы попадают в организм человека, в клетках образуются свободные радикалы, пагубно влияющие на наследственность и повышающие риск возникновения раковых заболеваний.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил medic в категорию Разное
Добавить комментарий