Чем опасен воздух в метро?

Как утверждают шведские ученые, в нем содержатся частицы, разрушающие человеческие ДНК. В результате вдыхания микроскопических частиц угля, асфальта, железа и других загрязнителей ежегодно преждевременно умирает свыше 5 тыс. шведов. Эти частицы могут быть результатом неполного сгорания дорожных покрытий.Недавнее исследование в стокгольмском метро показало, что частицы, которые выделяют в воздухе подземки, намного опаснее образующихся при сгорании в автомобильных выбросах и древесном топливе.Ученые сравнили влияние разных микрочастиц на искусственно выращенные клетки легких. Результаты исследования показали, что в воздухе метро содержатся очень много частиц железа, которые образуются в результате трения колес о рельсы.Когда эти частицы попадают в организм человека, в клетках образуются свободные радикалы, пагубно влияющие на наследственность и повышающие риск возникновения раковых заболеваний.