Грипп у беременных

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Грипп подстерегает нас на каждом шагу - в транспорте, в общественных учреждениях, на улице. Сотни людей каждый год болеют им с теми или иными по тяжести последствиями. Все меняется, когда вы не просто человек, а будущая мама. Грипп во время беременности не только неприятен, но и опасен для вас и для вашего будущего ребенка. Давайте подробно остановимся на этом вопросе.Чем же опасен грипп для беременной женщины? Если у вас грипп или другая ОРВИ, то теоретически вирус через кровь может попасть в матку и инфицировать плод. Если это происходит на ранних стадиях развития зародыша, то довольно часто беременность самопроизвольно прерывается. В более позднее время - на 2-м и 3-м месяцах, когда идет закладка органов, - вирусная инфекция способна стать причиной дефектов их развития. Однако все это чистой воды теоретизирование на тему об инфекции во время беременности. Что произойдет у конкретного человека, никто не скажет.У этой проблемы есть и другая сторона. Известно, что чем меньше мать до и во время беременности была чем-либо инфицирована, тем больше вероятность, что будет чаще болеть ее ребенок. Ведь во время беременности плод получает от матери готовые антитела, защищающие его от инфекций. Но это, конечно, не означает, что, вынашивая малыша, нужно переболеть всеми инфекционными заболеваниями.По логике, находясь под угрозой заражения гриппом, принято делать прививки. Но никаких прививок во время беременности лучше не делать - ни от гриппа, ни от любых других инфекций. Но это, конечно же, если вы ведете в основном домашний образ жизни и общение с людьми сведено к минимуму. Вообще, с одной стороны, о вакцинации можно было бы позаботиться заранее, то есть до зачатия. С другой стороны, не секрет, что гриппозные вакцины имеют весьма ограниченный срок действия - от нескольких месяцев до полугода. Поэтому прошлогодняя прививка вам уже не поможет.Перехитрить вирус можно иначе. Чтобы укрепить естественные защитные силы организма, обеспечьте себе полноценное питание, богатое белками и витаминами. Неплохо также принимать какие-нибудь поливитаминные препараты с минеральными добавками. В период эпидемии постарайтесь соблюдать простые правила: избегайте чересчур людных мест, не переохлаждайтесь, одевайтесь соответственно погоде. Если заболел кто-то из живущих вместе с вами, используйте марлевую повязку и временно не общайтесь с этим человеком. Важно продержаться первые два дня, когда больной особенно заразен.Для того чтобы предупредить заражение гриппом, можно применять оксолиновую мазь и препараты с интерфероном, эти же средства подойдут и в том случае, если уберечься от вируса все же не удалось. А вот про ремантадин - традиционный препарат для профилактики гриппа типа А - во время беременности лучше забыть. Всю «химию» стоит заменить натуральными витаминами и «антивірусами» - соками, овощами и фруктами.Если во время беременности вы постоянно ездите в общественном транспорте, ходите на работу и вообще часто бываете в местах скопления людей, то проще и надежнее все-таки привиться от гриппа. Но имейте в виду, что вакцинация рекомендована не в самом начале, а после 14-й недели беременности. И не забывайте: чтобы после прививки сформировалась защита от вируса, должно пройти 2-4 недели. Так что позаботиться о прививке стоит не в самый разгар эпидемии, а заранее.Помните: старые гриппозные вакцины будущим мамам использовать нельзя. Лучше взять новые - они не содержат возможных вредных компонентов. Существуют импортные вакцины «Инфлювак», «Вакси грип», «Бегривак», отечественная вакцина «Гриппол». Однако если у вас есть аллергия на белок куриного яйца, от прививки придется отказаться.Грипп - заболевание коварное, и в некоторых случаях может вызвать выкидыш. Но почувствовав себя нехорошо, не спешите отчаиваться. Если у вас есть только симптомы гриппа или другой ОРВИ, а признаки возможного прерывания беременности - тяжесть и боль в низу живота, кровянистые выделения - отсутствуют, то оснований для паники пока нет. Сейчас самое важное для вас и будущего ребенка - соблюдение обычных правил лечения простудных заболеваний. Это значит постельный или хотя бы полупостельный режим, обильное теплое питье с малиной, медом, лимоном, прием витаминов.Если температура тела не выше 38-38,5 0С, и вы не слишком плохо ее переносите, не надо спешить с приемом жаропонижающих средств. Особенно с аспирином, который вообще не рекомендуется использовать в первом триместре. Не забывайте, что температурная реакция при простуде - это наилучший способ борьбы с вирусами. В крайнем случае, примите от жара парацетамол.Если болит горло, можно полечиться фарингосептом, ингалиптом. Не забудьте про полоскания горла отварами трав и про ингаляции с травами или ротоканом. Если заложен нос, можно 2-3 дня капать нафтизин. Из откашливающих средств лучше применять самые банальные таблетки от кашля с термопсисом.После перенесенного гриппа обязательно посетите врача. Состояние вашего ребенка проверят при помощи УЗИ и, возможно, других методов исследования. Если с ним все в порядке и ваше самочувствие хорошее - можете спокойно ждать родов.