Люди проводят больше времени в туалете, нежели занимаются спортом

Люди в Великобритании проводят больше времени, сидя в туалете, чем за спортивными тренировками, показал опрос, проведенный организацией UKactive.Согласно полученным данным, британцы проводят, в среднем, 3 часа и 9 минут в туалете каждую неделю, в то время как на физическую активность уходит лишь 90 минут. Более четверти (26%) людей занимаются спортом в течение 30 минут или меньше каждую неделю, тогда как почти две трети (64%) людей сидят не менее 6 часов в день. Только 12% людей знают, какое количество физических упражнений необходимо выполнять для поддержания хорошего здоровья. Такие выводы были сделаны в ходе изучения 2000 взрослых. Полученные результаты вызывают озабоченность по поводу опасности сидячего образа жизни, который повышает риск развития диабета 2 типа, рака и ранней смерти.Эксперты рекомендуют взрослым уделять физической активности умеренной интенсивности 150 минут в неделю. Наиболее распространенными барьерами, которые мешают людям заниматься спортом, оказались работа и семейные обязательства, говорят исследователи. Тем не менее, социальные медиа могут побуждать молодых людей к более активному образу жизни, но при этом оказывают меньшее влияние на старшие возрастные группы. Так, более 40% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что друзья и знаменитости, которые публикуют свои фотографии в социальных сетях, оказывают положительное влияние на их образ жизни. Но этот показатель снизился до 28% для старших возрастных групп.